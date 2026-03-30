Las misiones navales de la UE en mar Rojo y el Índico vigilarán también cables submarinos

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Las operaciones navales de la Unión Europea EUNavfor Aspides y EUNavfor Atalanta, activas principalmente en el mar Rojo y el océano Índico occidental para proteger la libertad de navegación, tendrán también entre sus misiones la vigilancia de infraestructuras submarinas críticas entre otras tareas, informó este lunes el Consejo de la UE.

El Consejo (en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete) aprobó un cambio en los mandatos de ambas operaciones que no incluye extender sus acciones al estrecho de Ormuz.

Los ministros de Exteriores comunitarios habían rechazado esa posibilidad en su última reunión pese a la insistencia de Estados Unidos de que enviaran apoyos para garantizar la apertura de esa vía crítica para el comercio mundial, bloqueada por el conflicto con Irán.

El Consejo explicó en cualquier caso en un comunicado que las actualizaciones de los mandatos se producen “en un momento en que la UE sigue contribuyendo activamente a salvaguardar la libertad de navegación en el mar Rojo y en toda la región, donde su presencia naval ya ha ayudado a proteger rutas e infraestructuras marítimas clave, así como los flujos comerciales mundiales”.

“Las decisiones refuerzan aún más el compromiso marítimo de la UE y subrayan la necesidad de contribuciones sostenidas de medios, incluidos buques”, agregó.

En lo que se refiere a ‘Aspides’, establecida en febrero de 2024 como operación defensiva en respuesta a los repetidos ataques hutíes contra el transporte marítimo internacional, se ocupará a partir de ahora también, dentro de sus medios y capacidades, de recoger y compartir información sobre actividades sospechosas relacionadas con las infraestructuras submarinas críticas.

También contribuirá al desarrollo de capacidades mediante la formación de las fuerzas marítimas de Yibuti, cooperará con la Guardia Costera yemení y reforzará los vínculos con otras iniciativas de la UE, incluido el proyecto de la UE sobre rutas marítimas críticas (CRIMARIO).

Por lo que respecta a ‘Atalanta’, la operación marítima comunitaria de larga trayectoria en el Índico occidental y el mar Rojo, el mandato actualizado incluye también recopilar y compartir información sobre actividades sospechosas en torno a infraestructuras submarinas críticas, dentro de los medios y capacidades de los que dispone.

El nuevo mandato suspende la vigilancia del comercio ilícito de carbón vegetal pero mantiene las tareas secundarias de vigilancia del tráfico de armas y estupefacientes y de la pesca ilegal.

Por último, al igual que en el caso de ‘Aspides’, estrechará los vínculos con otras iniciativas de la UE, incluida CRIMARIO.

‘Aspides’ se creó el 8 de febrero de 2024 y se puso en marcha el 19 de febrero de ese mismo año en respuesta a las amenazas a la seguridad marítima en el mar Rojo. Su mandato se prorrogó en febrero pasado hasta el 28 de febrero de 2027.

‘Atalanta’ por su parte empezó a funcionar en 2008 como la primera operación naval de la UE, e inicialmente se encargaba de la lucha contra la piratería. Su mandato se amplió en 2022 para incluir la lucha contra el tráfico ilícito de armas y drogas por mar.

Esta misión también se ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2027.

Ambas operaciones forman parte del enfoque integrado de la UE en materia de seguridad marítima y contribuyen a la estabilidad regional de las zonas cubiertas por sus mandatos, explicó el Consejo. EFE

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