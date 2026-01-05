Las movilizaciones sacuden decenas de ciudades iraníes por octavo día

Redacción internacional, 5 ene (EFE).- Las protestas en Irán continuaron hasta la medianoche del lunes por octavo día consecutivo en decenas de ciudades del país, incluida Teherán, pese al refuerzo de las medidas de seguridad y la detención de casi un millar de personas.

Imágenes publicadas por activistas en las redes sociales muestran concentraciones en diversos puntos de la capital iraní, así como en otras ciudades como Shiraz, Qazvin, Karaj, Mashad y Tabriz, entre otras, con consignas contra la República Islámica.

Además de marchas callejeras, activistas han reportado huelgas sectoriales y protestas estudiantiles.

Según vídeos difundidos en redes sociales, en algunos casos se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que recurrieron al uso de gases lacrimógenos, disparos y detenciones para dispersar a la multitud.

En los primeros ocho días de manifestaciones, al menos 20 personas han muerto, entre ellas un agente de seguridad, y unas 990 han sido detenidas, de acuerdo con datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

Hrana detalló que desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en unas 78 ciudades de 26 de las 31 provincias del país.

El jefe de la Policía de Irán, el general de brigada Ahmad Reza Radan, anunció ayer que “desde hace dos noches han comenzado las detenciones selectivas de líderes que incitaban a la población” y agregó que algunos detenidos “confesaron haber recibido dólares”, en referencia a una supuesta financiación extranjera de las protestas.

Las protestas estallaron hace nueve días en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear. EFE

