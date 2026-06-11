Las olas de calor mataron a más de 200.000 personas en Europa en cuatro años, según la OMS

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Más de 200.000 personas murieron debido a olas de calor extremas en Europa en los últimos cuatro años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta sobre este fenómeno recurrente debido al cambio climático.

«Las olas de calor ya no son anomalías meteorológicas excepcionales», señaló la OMS el jueves, durante el lanzamiento en Berlín de nuevas directrices de la organización destinadas a proteger vidas frente a este fenómeno.

En la Unión Europea y «los países asociados a ella», el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri Kluge, afirma que «la mayoría de esas muertes eran totalmente evitables».

Además, «millones de personas más» se ven «afectadas física y mentalmente», agregó.

El continente europeo se está calentando mucho más rápido que cualquier otro, señala la OMS, que destaca en particular las muertes prematuras debidas a las olas de calor en Italia, España y Grecia.

«El calor es un asesino silencioso, pero no es una fatalidad», afirma la OMS, que insta a las autoridades de los países europeos a seguir sus recomendaciones para hacer frente al cambio climático.

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