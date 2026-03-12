Las plataformas digitales potencian las desigualdades laborales de género en Iberoamérica

3 minutos

Madrid, 12 mar (EFE).- La segregación de género en las plataformas laborales digitales, en las que los hombres suelen ocupar puestos mejor pagados que las mujeres, potencia las desigualdades «ya existentes» en el mercado de trabajo iberoamericano, alertó este jueves la especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Paz Arancibia.

Según el estudio ‘Mujeres en la Economía de Plataformas. Desafíos y oportunidades en Iberoamérica’, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ONU Mujeres y la OIT, y presentado hoy en la Casa de América de Madrid, las plataformas de reparto y transporte están altamente masculinizadas, mientras que las vinculadas a cuidados y trabajo doméstico tienen una mayor presencia femenina.

Los datos recogidos, basados en cerca de 1.600 encuestas, demuestran que estas plataformas reproducen «desigualdades ya existentes» en el mercado laboral, como la segregación por tipo de tareas o las brechas de ingresos, y que las mujeres se concentran en actividades como traducción, marketing o administración, frente a los hombres, más presentes en programación o análisis de datos.

Las actividades con mayor presencia femenina suelen situarse en los rangos salariales más bajos, mientras que los hombres predominan en áreas con ingresos superiores, explicó Arancibia.

La experta advirtió de que estas diferencias reflejan «barreras estructurales de desigualdad», como el acceso a recursos tecnológicos, crédito o tiempo disponible para trabajar.

«El sector del cuidado y trabajo del hogar está altamente feminizado, con barreras que tienen que ver con el acceso a los medios: (a las trabajadoras) les falta el vehículo, les falta el smartphone conectado, les falta la posibilidad de tener un crédito», aseguró Arancibia.

Precisamente el tiempo disponible para trabajar fue identificado y destacado por María Jesús González, de ONU Mujeres, como una limitación para la participación en el ámbito laboral de las mujeres.

González insistió en que la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo «un factor clave de desigualdad», ya que las mujeres dedican en promedio tres veces más tiempo que los hombres a estas tareas no remuneradas, «lo que limita su participación en el mercado laboral».

La experta explicó que las plataformas digitales se insertan en mercados laborales que ya presentan desigualdades estructurales, como la segregación ocupacional o la brecha salarial, que condicionan el acceso y las oportunidades de las mujeres.

En la misma línea, la secretaria para la Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Lorena Larios, advirtió de que la regulación de la economía de plataformas aún tiene “mucho por hacer” para incorporar la perspectiva de género y evitar que las desigualdades existentes se profundicen.

Aunque algunos países, señaló, ya han comenzado a legislar este sector, todavía existe “un espacio de oportunidad para seguir avanzando con una mirada de género”.

Según explicó, la SEGIB ha desarrollado diversos estudios y herramientas para apoyar a los países iberoamericanos en la reducción de brechas que afectan a las mujeres.

“Las desigualdades que enfrentamos, sobre todo en América Latina, el continente más desigual del mundo, pueden agravarse”, señaló, y agregó que si esto ocurre “la democracia y la cohesión social se deterioran”. EFE

