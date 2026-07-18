Las playas del desembarco y las fortalezas de Carcasona aspiran a patrimonio de la Unesco

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París, 18 jul (EFE).- Las playas de Normandía (norte de Francia) donde se produjo el desembarco de las fuerzas aliadas en 1944 y el sistema de fortalezas medievales de Carcasona (sur) aspiran a sumarse a los sitios patrimonio de la humanidad de la Unesco en una reunión que se celebrará en Corea del Sur del 20 al 29 de julio.

En los documentos preparatorios para la que será la reunión número 48 del Comité del Patrimonio Mundial, la Unesco destaca sobre el desembarco de Normandía, que comenzó el 6 de junio de 1944, que fue uno de los momentos «decisivos» de la Segunda Guerra Mundial, con 17 naciones aliadas colaborando, tras años de planificación, para «vencer a un régimen de conquista y genocidio».

Las operaciones tuvieron lugar en cinco playas -Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach-, así como en la Pointe du Hoc, un sexto punto de asalto por mar. Todos estos lugares, que aún conservan las huellas de aquel acontecimiento, forman el conjunto aspirante a entrar en la lista del patrimonio universal.

Los seis elementos muestran, según la Unesco, «cómo años de planificación y de formación de una alianza dieron lugar a los esfuerzos colectivos, multinacionales y militares que marcaron el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa occidental, contribuyendo así a derrocar un régimen totalitario y a allanar el camino para la reconstrucción, la reconciliación y un compromiso renovado con la seguridad colectiva».

Las playas normandas también «representan, simbolizan y evocan» el recuerdo del «inmenso sacrificio humano», resaltan los documentos, para poner fin al régimen nazi, que había logrado ocupar buena parte de Europa a mediados del siglo XX.

«Al rendir homenaje a las víctimas del enfrentamiento, las playas del desembarco se han convertido también en un lugar de reconciliación entre los antiguos beligerantes», subraya la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La segunda candidatura francesa para la reunión que se desarrollará en la ciudad surcoreana de Busán son las fortalezas medievales de Carcasona, ciudad del sur de Francia conocida por su ciudadela medieval, que ya forma parte de los sitios patrimonio de la humanidad desde 1997.

En este caso, aspira a alcanzar ese estatuto especial de protección el sistema de fortificaciones defensivas establecido por los reyes capetos en los siglos XIII y XIV en la antigua senescalía de Carcasona.

Estaba compuesto en total por veintidós fortalezas construidas para proteger la sede del senescal en Carcasona, asegurar los territorios recién anexionados, preservar los recursos económicos y controlar las vías de comunicación estratégicas, así como para afirmar el poder real en la región mediante una arquitectura monumental.

La candidatura la integran ocho elementos que constituyen «una muestra representativa de ese sistema», destacó la Unesco en los documentos a examinar en Busan, y que incluyen el propio castillo de Carcasona, con sus dobles murallas concéntricas, que fue el centro administrativo y militar de la senescalía.

«El sistema de fortalezas de la senescalía de Carcasona constituye un ejemplo excepcional de la arquitectura militar capeta, altamente estandarizada y cuidadosamente adaptada a la difícil topografía del territorio en el que se construyó», detalló la agencia de la ONU.

«Al ser el único sistema coherente de fortificaciones erigido por los reyes capetos, da testimonio del considerable fortalecimiento y la expansión del poder de la dinastía capeta en Francia durante los siglos XIII y XIV, lo que marca la transición política de una fragmentación feudal al surgimiento de una monarquía centralizada y fuerte», completa el texto. EFE

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