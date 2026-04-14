Las presidenciales en Perú cierran una segunda jornada inédita, con Fujimori a la cabeza en el conteo preliminar

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Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró este lunes la jornada excepcional de votación para unos 50.000 ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con 57% de las actas computadas.

Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

Unas 50.000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.

«Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades», dijo a la AFP Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes.

Según la Defensoría del Pueblo, que supervisó la jornada, las mesas cerraron alrededor de las 18h00 locales (23h00 GMT).

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

«No informó oportunamente (…) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día», señala la denuncia a la que tuvo acceso la AFP.

Agentes de la policía y fiscales intervinieron un día atrás la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales.

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.

Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

– Rival incierto –

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes.

«El enemigo es la izquierda. (…) No estarían en la siguiente etapa y eso es positivo para todos los peruanos», señaló en un discurso a sus fieles.

El izquierdista Sánchez dijo este lunes a la salida de su local partidario, en el centro de Lima, que espera «empezar la refundación del país (…) y eso es una nueva Constitución».

Si Fujimori se enfrentara en cambio con López Aliaga, «competiría por primera vez con alguien (más) a la derecha de ella» y eso sería «una ventaja» para la candidata, dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez.

De confirmarse ese escenario, Perú se sumaría a la ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica alineados con la administración Trump.

En una reciente entrevista con la AFP, Fujimori, jefa de Fuerza Popular, prometió expulsar migrantes indocumentados y atraer capitales estadounidenses.

– Radicales –

Perú es sacudido por una violenta escalada de criminalidad, la principal inquietud de los electores. Desde 2018, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

La campaña electoral se centró en promesas de mano dura para combatirla, con algunas propuestas radicales desde los propios favoritos.

Fujimori promete retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reinstalar «jueces sin rostro» (anónimos) contra la criminalidad, militarizar las cárceles y hacer que los presos trabajen «por sus alimentos».

López Aliaga, quien se hace llamar «Porky» por su parecido con el dibujo animado de un cerdo, ofrece cárceles aisladas en la Amazonía y dice que irá de «cacería, uno por uno», a buscar migrantes irregulares venezolanos para devolverlos a su país.

Roberto Sánchez anunció una purga en los mandos policiales y la derogación de un paquete leyes aprobado por el Congreso que asegura que favorecen al crimen.

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