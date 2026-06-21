Las protestas contra el régimen iraní siguen latentes en Los Ángeles, aunque pierden voz

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Mikaela Viqueira

Inglewood (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Las protestas contra Irán resisten este domingo en el Estadio de Los Ángeles antes del encuentro contra Bélgica, aunque la masiva marea del primer día se ha reducido a varias decenas de personas que todavía mantienen el espíritu de lucha.

Los manifestantes ondeaban en sus manos pancartas con imágenes de fallecidos en las protestas, cuyos nombres son alzados como víctimas del Estado iraní junto a la bandera del ‘León y el Sol’, un histórico emblema de la identidad persa previo a la revolución de 1979, y que hoy la diáspora utiliza como emblema de resistencia frente al actual régimen islámico.

«El mundo debe saber que el Gobierno de Irán debe acabar», fueron algunas de los cánticos que coreó el grupo de manifestantes en las inmediaciones del recinto, aunque en esta ocasión resonaron con menor intensidad que el pasado lunes, donde acudieron más de 300 personas.

Los asistentes también portaban camisetas con imágenes de los fallecidos, prendas que el propio grupo vendía en los alrededores con el fin de recaudar fondos y poner rostro a las más de 42.000 muertes que, según los activistas, ha dejado la represión del régimen.

Entre el grupo de opositores se encontraba Bahman Shahangian, un iraní que lleva más de 30 años viviendo en Los Ángeles, donde se concentra la diáspora persa más grande del mundo, y que desde la llegada de la selección iraní a EE.UU. ha invadido las calles para mostrar su rechazo a lo que denomina «el equipo del régimen».

«No creemos que este equipo sea una selección nacional porque todos los jugadores que apoyaban al pueblo iraní y denunciaban las atrocidades que cometían fueron expulsados», indicó a EFE.

El manifestante explicó que, aunque no considera terroristas a los jugadores, estos no se han opuesto tajantemente al régimen, a diferencia de otros deportistas que, tras manifestar su oposición, fueron apartados de la selección nacional.

«La realidad es que la República Islámica es un Gobierno terrorista. Cuando actúan así, por supuesto que el mundo reacciona, así que esta es una reacción natural», añadió Shahangian en respuesta a las severas restricciones impuestas a la selección iraní para pisar suelo estadounidense.

Ya en las gradas, el himno nacional de Irán volvió a ser recibido entre una mezcla de aplausos y abucheos. También podían apreciarse varias banderas del ‘León y el Sol’ entre las filas de un coliseo, de nuevo, dividido entre los opositores y quienes buscan disfrutar del fútbol e ignoran las tensiones políticas.

Los aficionados llegaron incluso a proclamar cánticos de ánimo hacia la selección iraní desde las gradas en aquellas jugadas peligrosas.

Un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego por parte del conjunto iraní en el primer tiempo desató el júbilo colectivo y los abucheos.

A la multitud contraria al régimen se sumaron otras consignas que dividieron la atención del público, aunque con menor presencia, como una decena de personas que exigían la paz para Palestina, así como el cese el fuego en El Líbano. EFE

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