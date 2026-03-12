Las Pussycat Dolls anuncian su regreso como trío con un nuevo sencillo y gira mundial

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 12 mar (EFE).- El grupo Pussycat Dolls anunció este jueves su regreso a la música en formato de trío, una nueva etapa liderada por Nicole Scherzinger y que incluye el lanzamiento de un nuevo sencillo y una gira mundial.

Junto a Scherzinger, Kimberly Wyatt y Ashley Roberts marcan la vuelta del grupo, que pone fin a una pausa de más de cinco años, y que se completará el próximo 8 de mayo con la reedición de sus álbumes emblemáticos ‘PCD’ y ‘Doll Domination’.

El regreso discográfico estará encabezado por el nuevo sencillo titulado ‘Club Song’, una pieza que marca el primer trabajo de estudio de la formación desde su separación y que servirá como carta de presentación para su tour internacional.

La gira comenzará el próximo 5 de junio en el Acrisure Arena de Palm Desert (California), y recorrerá EE.UU. para luego dirigirse a ciudades de Europa como Praga o Copenhague, y finalizar en Londres el 13 de octubre.

Formadas originalmente en Los Ángeles como una compañía de danza, The Pussycat Dolls se consolidaron como uno de los grupos femeninos más exitosos de la década de los 2000 tras su debut musical en 2005.

Con una trayectoria marcada por la mezcla de sonidos pop y R&B, la formación catapultó la fama con a éxitos como ‘Don’t Cha’, ‘Buttons’, o ‘When I Grow Up’, acumulando millones de copias vendidas antes de su disolución inicial en 2010. EFE

