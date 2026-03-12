Las ratas se cuelan en las elecciones municipales de París: «No es posible erradicarlas»

Pol Lloberas Cardona

París, 12 mar (EFE).- En el centro de París, a escasos metros del intercambiador más grande de Europa, un escaparate expone una docena de ratas disecadas, cazadas hace más de 100 años en las calles adyacentes. Una placa conmemora la resiliencia del local, que desratiza París desde 1872.

Pierre, un transeúnte de camino al metro, se detiene para hacer una fotografía que más tarde mostrará a su pareja. «Es algo extraño, casi excesivo», dice en voz alta. Desde la acera de enfrente, dos adolescentes señalan al más grande de los centenarios roedores: «¡Ratatouille!», exclama una de ellas entre carcajadas, en referencia a la película de Disney ambientada en París.

Tanto las representaciones más modernas de una París infestada de ratas como este negocio de exterminadores, cuyos responsables rehusaron hacer declaraciones a EFE, refuerzan la idea de que París arrastra desde hace mucho un problema con sus roedores.

Con las elecciones municipales a punto de celebrarse en Francia los días 15 y 22 de marzo, el debate sobre la suciedad y, con ello, cómo lidiar con las ratas, ha aflorado entre los candidatos a la alcaldía, que proponen desde una mayor limpieza y trampas no letales hasta el uso de hielo seco.

La cofundadora de la asociación animalista Proyectos Animales Zoópolis (PAZ) Amandine Sanvisens, dijo a EFE que esta visión de las ratas como vectores de suciedad y enfermedades es «un prejuicio que sirve a los exterminadores para matar a aún más ratas» y niega que estas constituyan «un verdadero problema de salud pública».

«Hay que aceptar que haya ratas en la ciudad igual que se acepta que haya palomas. Por supuesto, pueden causar molestias en lugares muy concretos y, en ese caso, estamos a favor de métodos anticonceptivos no letales que limiten sus nacimientos, con un seguimiento científico», explicó la activista.

Un foco de conflictos

La alcaldía de París señaló en 2022 que, si bien ha llegado a estimarse que en la capital francesa podría haber entre tres y seis millones de ratas, unas cifras que duplicarían a la población parisina, no es posible determinar su número con certeza.

Sanvisens subrayó que, «sin las ratas, las alcantarillas se atascarían» y sostuvo que pueden transmitir enfermedades del mismo modo que «los perros, los gatos, el resto de los animales y los humanos», por lo que llamó a una «convivencia pacífica».

Si bien las ratas no han ocasionado grandes epidemias recientes en París, cada año se detectan en Francia entre 600 y 700 casos de leptospirosis, una enfermedad de tipo bacteriano que estos animales transmiten a través de su orín.

Sacha Krief, gerente de la exterminadora HP Nuisances de París, respondió a EFE que «en realidad, la convivencia es obligatoria» porque las ratas «son demasiado numerosas».

«No podemos erradicar las ratas hoy en día, no es posible. Hemos usado los mejores productos, los mejores compuestos y un número inimaginable de tratamientos: no es posible erradicarlas», aseguró.

El gerente dijo haber constatado, además, un aumento en la exterminación de roedores en los últimos «cinco o seis años», lo cual coincide con el inicio de la pandemia del Covid-19 y, según dedujo, el momento en el que «los restaurantes dejaron sus desechos y alimentos» a merced de las ratas.

La proliferación de las ratas puede atribuirse a la cantidad de alimentos desechados cada día en París, pero también a la vasta red de alcantarillado, metro, tren, canteras abandonadas y catacumbas en el subsuelo; cientos de kilómetros de galerías frías y húmedas ideales para la proliferación de estos roedores.

Ante la persistencia de la plaga y pese a los esfuerzos animalistas, Krief apuntó que sus clientes aún suelen decantarse por la eficacia en lugar de la compasión, con una preferencia por las trampas de cola, que atrapan a los roedores en placas de pegamento hasta provocarles la muerte por sed o inanición.

«Es un poco atroz, pero muy eficaz», indicó el gerente. EFE

