Las remesas destino República Dominicana descendieron un 9.6 % en febrero de este año

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Santo Domingo, 15 mar (EFE).- La República Dominicana recibió en el mes de febrero 887.6 millones de dólares en remesas, un 9.6 % menos que la cantidad recibida en enero de este año (982.8 millones de dólares), y también menor en 29.4 millones si se compara con el mismo mes de 2025, informó este domingo el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El BCRD indicó que esta reducción de remesas respecto a enero se debe a que en el primer mes del año «se reciben un mayor flujo de remesas por efecto de las visitas de los dominicanos no residentes».

También, influyó el «complejo entorno internacional», marcado por «los conflictos en Oriente Medio» que «han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares», precisó el Banco Central en una nota de prensa.

La reducción en la cantidad de remesas en febrero también vino marcada por «un desempeño económico de los Estados Unidos menos favorable de lo previsto», un país del que proceden un 83.4 % de las remesas que llegan a la República Dominicana, equivalente a unos 663.5 millones de dólares.

La tasa de desempleo general en Estados Unidos en febrero se ubicó en el 4.4 % de la población activa, una décima superior al registrado en el mes de enero, además, en el caso de la población hispanoamericana dicho indicador creció hasta el 5.2 % en este segundo mes de este año, tres décimas más que en el mes anterior, indicó el BCRD.

España fue en febrero el segundo país con mayor valor monetario de remesas enviadas a la República Dominicana, con un 5.9 % del total, le siguieron Italia (1.2 %) y Suiza (1 %).

Las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, la inversión extranjera directa y las exportaciones, en conjunto con las remesas.

En total, el Banco Central dominicano espera que en este 2026 lleguen al país caribeño en torno a 12,200 millones de dólares en remesas y que la inversión extranjera directa supere los 5,000 millones de dólares. EFE

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