Las ventas a EEUU de queso Gruyère, producto emblemático de Suiza, cayeron un 17 % en 2025

2 minutos

Ginebra, 16 ene (EFE).- Las exportaciones a Estados Unidos de queso Gruyère, uno de los productos más populares de Suiza en el exterior, cayeron un 17 % en un 2025 marcado por la imposición de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump, informó la principal asociación de productores y comercializadores.

Las ventas, sin embargo, cayeron menos de lo esperado, y se compensaron en parte por un aumento de las ventas dentro de Suiza, afirmó el director de la Organización Interprofesional de Gruyère (IPG), Olivier Isler, en declaraciones citadas por la agencia suiza ATS.

«Las ventas en 2025 serán ligeramente inferiores, pero no tan catastróficas como se podía temer en un primer momento», aseguró Isler, quien indicó que antes del pasado año se exportaban unas 4.300 toneladas del célebre queso a Estados Unidos.

Los productores del queso, originario de Friburgo pero que también tiene fabricantes en otros cantones vecinos como Neuchatel, Jura, Vaud y Berna, ya se prepararon el pasado año para la posible caída de las exportaciones reduciendo en un 5 % la manufactura, y este año han decidido una nueva bajada del 3 %, subrayó el representante de IPG.

Estados Unidos impuso en agosto del pasado año unos aranceles del 39 % a Suiza, una de las tasas más altas de Washington contra sus socios comerciales.

Tras arduas negociaciones Berna logró reducir ese porcentaje al 15 % en noviembre, aunque a cambio de promesas de inversiones suizas en suelo estadounidense y de una mayor entrada de determinados productos norteamericanos al mercado helvético. EFE

abc /lab