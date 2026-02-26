Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 2,9 % interanual en enero de 2026

2 minutos

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en enero pasado creció el 2,9 % interanual, hasta las 1.070.800 personas, la primera variación positiva desde marzo de 2024, según un informe oficial difundido este jueves.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 682.000 turistas que ingresaron en Argentina en el primer mes del año supusieron un ascenso del 1,4 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Europa (19,5 % del total), Brasil (19,4 %) y de Estados Unidos y Canadá (15,4 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En enero llegaron además al país 388.900 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 5,6 % en comparación con la de enero de 2025.

Los datos de enero marcan un quiebre en la tendencia negativa que mostraban las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina desde abril de 2024 y que se relacionaba con un tipo de cambio poco favorable para los extranjeros.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en enero salieron del país suramericano unos 2,3 millones de residentes -un 9,9 % menos que hace un año-, de los que 1,7 millones fueron turistas y 579.200, excursionistas.

Se trata de la segunda caída consecutiva en las salidas de argentinos al exterior, las cuales habían registrado crecimiento desde marzo de 2024. EFE

