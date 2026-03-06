Laurence Debray, la biógrafa del rey emérito: «El arrepentimiento no está en su carácter»

Susana Samhan

Lisboa, 6 mar (EFE).- La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» y «deslices» en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español.

Debray conversó con EFE en un hotel de Lisboa, antes de que se desclasificara la semana pasada la documentación que tenía el Gobierno de España sobre el intento de golpe de Estado de 1981.

«Yo creo que el arrepentimiento no está en su carácter, él reconoce sus errores y (tira) para adelante, no es una persona nostálgica», apuntó Debray, que pasó dos años en la capital emiratí con el monarca para escribir este libro.

La autora lo atribuye a que el rey, de 88 años, es «un militar muy centrado que mira siempre hacia el futuro», por eso, indicó, impulsó la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco, por ese «carácter fuerte de mirar hacia adelante».

En el tiempo que pasó con él lo que más le sorprendió fue cuando hablaba de su padre, el conde de Barcelona, Juan de Borbón (1913-1993), porque «siempre se emociona».

«Imagino que con la vejez, con la distancia, con la soledad, igual empiezas a ver las cosas, las cosas importantes, los remordimientos, y cada vez que hablaba de su padre se emocionaba de verdad, se le saltaban las lágrimas, es una relación muy especial de agradecimiento, de reconocimiento», rememoró Debray.

En Estoril, en las afueras de Lisboa, el rey emérito pasó su niñez junto a su familia, antes de que lo enviaran a España.

En las memorias, Juan Carlos I menciona que, tras su abdicación en 2014, imaginó que volvería a Portugal, país que considera su segunda patria, pero donde los periodistas lo hubieran localizado rápido.

Durante la entrevista con EFE, Debray opinó que el emérito «es una persona que acepta su destino en Abu Dabi y le cuesta hacer planes futuros, porque vive un poco día a día, porque no depende de él en realidad, no quiere molestar a su hijo, ni quiere molestar a la corona».

Con respecto al trato con el rey Felipe VI, la escritora subrayó que, por un lado, está la relación de «lealtad» de rey a rey, en un contexto en que Juan Carlos I abdicó y cedió los poderes a su hijo, y por otro el vínculo más personal, «más humano».

«Con la distancia geográfica, también hay una distancia emocional y a veces le gustaría estar más arropado por su hijo, por su familia, sobre todo en Navidad. En momentos un poco clave, todas las familias se suelen reunir y él se siente un poco solo. Es normal, es humano, es un rey, pero es humano», dijo.

Sobre su nieta, la princesa Leonor, heredera al trono, la autora recordó que la corona está basada en la transmisión y al rey emérito le gustaría participar en ese proceso, «como padre de la Constitución española, pese a que muchos españoles no lo quieren reconocer, aunque siga siendo la Constitución del rey Juan Carlos».

«Pero, bueno, no es el caso», remarcó Debray.

En Abu Dabi, el monarca tiene sus rutinas con días «muy organizados». «Es un militar», señaló la periodista.

Le gusta la comida española y almuerza en horario español. «Es muy activo», se levanta temprano, lee la prensa, «está al tanto de todo», hace gimnasia para estar en forma y participar en regatas, tiene algunas visitas, ve deporte por televisión o cualquier partido importante, habla mucho por teléfono y «maneja muy bien el WhatsApp».

Dispone de buenos médicos que se ocupan de su salud, añadió.

Debray lo conoció antes de abdicar, cuando era rey en Zarzuela y tenía una vida de audiencias y muchas actividades. Ahora, vive en una casa aislada en la capital emiratí, lejos del ajetreo.

Tiene algunas visitas de sus hijas, que se quedan un par de días «porque también tienen sus vidas». Junto a él, está su nieto Felipe, primogénito de la infanta Elena.

«Se llevan muy bien los dos, se cuidan el uno al otro, pero, claro, esa vida es muy tranquila y monótona y mucho más solitaria», resumió Debray.

Según la autora, el emérito quiso hacer estas memorias para los jóvenes y las próximas generaciones, aunque quería verlas publicadas en vida para ver las críticas, y está «muy contento» con cómo están funcionando en España y Francia. EFE

