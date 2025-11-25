Lavrov acusa a los europeos de socavar los esfuerzos de Trump rehaciendo su plan de paz

Moscú, 25 nov (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a los países europeos de intentar «socavar» los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.

«Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera», dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original «exigen aclaración». EFE

