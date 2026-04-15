Lavrov defiende en Pekín «derecho inalienable» iraní a enriquecer uranio con fin pacífico

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Pekín, 15 abr (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, defendió este miércoles en Pekín el «derecho inalienable» de Irán a enriquecer uranio con fines pacíficos y afirmó que Moscú está dispuesto a ayudar a resolver la cuestión del material nuclear iraní, tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Lavrov sostuvo que «cada país tiene derecho al enriquecimiento de uranio exclusivamente con fines pacíficos» y recalcó que ese es también un derecho de la República Islámica.

El jefe de la diplomacia rusa añadió que Rusia «aceptará cualquier decisión que convenga a la parte iraní» dentro de esos «derechos legítimos» y aseguró que Moscú está preparada para desempeñar un papel en una eventual solución sobre el uranio enriquecido.

Según explicó, esa contribución podría adoptar «las formas más diversas», entre ellas el «reprocesamiento del uranio altamente enriquecido», su transformación en combustible para centrales nucleares o la transferencia a Rusia de una determinada cantidad para su almacenamiento.

Lavrov insistió en que cualquier fórmula deberá respetar el derecho iraní al uso civil de la energía nuclear y afirmó que «nunca, en ninguna parte, Irán ha intentado ampliar esos fines pacíficos hacia objetivos militares».

También subrayó que el Organismo Internacional de Energía Atómica «nunca» detectó sospechas de que el uranio enriquecido iraní pudiera haber sido desviado a fines bélicos.

El ministro recordó además que Rusia ya desempeñó un papel activo en el acuerdo nuclear con Teherán de 2015, al participar en la gestión del uranio iraní enriquecido, que fue trasladado a territorio ruso para ser diluido y convertido en combustible nuclear.

Lavrov criticó además a los países europeos por no reprochar a Washington su salida del acuerdo nuclear de 2015 y por exigir, en cambio, que Teherán siguiera respetando las limitaciones asumidas en ese pacto.

Las declaraciones de Lavrov se producen en plena guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y un día después de que Washington anunciara el bloqueo total de los puertos iraníes y asegurara haber «detenido por completo» el comercio marítimo de Irán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra está «cerca de terminar» y que Teherán busca «desesperadamente» un acuerdo.

La cuestión del uranio enriquecido sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Teherán: Estados Unidos exige el «cero enriquecimiento», mientras Irán defiende su derecho a mantenerlo al menos para uso civil. EFE

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