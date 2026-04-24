Lavrov habla con su homólogo paquistaní por teléfono antes de la visita de Araqchí

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Moscú, 24 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, conversó este viernes por teléfono con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, antes de una visita a Islamabad y Moscú del jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, informó su departamento.

«Durante la conversación, las partes abordaron aspectos actuales de la cooperación ruso-paquistaní e intercambiaron opiniones sobre la situación en el golfo Pérsico», señaló Exteriores ruso en un comunicado.

Además, Lavrov elogió el papel mediador de Islamabad para lograr acuerdos sostenibles entre Irán y Estados Unidos y confirmó la disposición de Rusia de participar en esos esfuerzos.

La llamada telefónica coincide con el anuncio sobre la pronta llegada de Araqchí a Pakistán, principal mediador entre Estados Unidos y la República Islámica, con vistas a una segunda ronda de diálogo tras la que fue celebrada los pasados 11 y 12 de abril en Islamabad.

El viaje del ministro iraní, según confirmó el propio Araqchí en X, formará parte de una gira que lo llevará también a Rusia y Omán, para coordinar asuntos bilaterales con los «socios» de Teherán. EFE

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