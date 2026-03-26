Lavrov niega estar pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EE.UU.
París, 26 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando «información de inteligencia» a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
«Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán», manifestó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público ‘France 2’, traducida al francés desde el ruso. EFE
