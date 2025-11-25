Lavrov tacha de «quimera» los planes de Macron de enviar tropas a Ucrania

Moscú, 25 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó hoy las palabras «agresivas» del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre Rusia y aseguró que sus planes de envío de tropas a Ucrania tras el fin de la guerra son «una quimera».

«Macron hizo hoy una declaración muy agresiva, afirmando que el único problema en Ucrania es Rusia y sus exigencias, que Rusia está enfrascada en una confrontación estratégica con los europeos», dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa.

Agregó que Macron también llamó a Rusia «una amenaza» ante la que Europa «no se va a rendir nunca».

«También dijo que tras un acuerdo (de paz), planea enviar tropas a la región de Kiev y Odesa», señaló Lavrov.

Para el ministro ruso, las palabras del presidente galo son «un quimera» que no tiene nada que ver con el arreglo pacífico del conflicto.

Macron advirtió este martes de que una de las «principales amenazas» que se ciernen sobre los países de la Unión Europea y la OTAN es «Rusia», por lo que advirtió que sería una equivocación mostrarse «débiles» ante la «confrontación estratégica» que Moscú libra con Europa.

«Rusia libra una confrontación estratégica con los europeos (…) Nos equivocaríamos si nos mostráramos débiles ante esta amenaza», dijo Macron en una entrevista con la radio RTL y la televisión M6 unas horas antes de la reunión por videoconferencia que esta tarde tienen previsto celebrar los integrantes de la Coalición de los Voluntarios creada en marzo pasado para apoyar a Ucrania.

Según el presidente francés, Rusia está librando una «guerra híbrida» en el suelo europeo, incluyendo Francia, y dijo que su país tiene que «prepararse para la posibilidad de un importante enfrentamiento de alta intensidad en el vecindario de Europa entre 2027 y 2030, en paralelo a un aumento masivo de ataques híbridos en su territorio». EFE

mos/mr