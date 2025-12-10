León XIV cuestiona la inmortalidad transhumanista y tratar la muerte como tabú

Cuidad del Vaticano, 10 dic (EFE).- El papa León XIV alertó este miércoles sobre «muchas visiones antropológicas actuales» que, como el transhumanismo, prometen superar la muerte mediante la tecnología, y recordó que para la fe cristiana la muerte no es un fallo del ser humano, sino un paso hacia la vida eterna.

«Muchas visiones antropológicas actuales prometen inmortalidad inmanente y teorizan sobre la prolongación de la vida terrenal mediante la tecnología. Es el escenario del ‘transhumanismo’, que se abre camino en el horizonte de los retos de nuestro tiempo», afirmó el pontífice en su habitual audiencia general de los miércoles ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

Y en relación a ese «escenario del transhumanismo» se preguntó: «¿Podría la ciencia vencer realmente a la muerte? Pero entonces, ¿podría la misma ciencia garantizarnos que una vida sin muerte es también una vida feliz?».

León XIV dedicó su discurso al sentido de la muerte, un tema que, recordó, siempre ha suscitado «profundas preguntas en el ser humano».

«De hecho, parece ser el acontecimiento más natural y, al mismo tiempo, más antinatural que existe», añadió el pontífice que dijo que a veces la muerte se ve como «una condena» y «un contrasentido».

El papa denunció además que en la sociedad contemporánea «la muerte parece una especie de tabú»: «Un acontecimiento que hay que mantener alejado; algo de lo que hay que hablar en voz baja, para no perturbar nuestra sensibilidad y tranquilidad», afirmó, recordando que incluso se evita visitar los cementerios.

Subrayó que la conciencia de la propia mortalidad es un rasgo exclusivo del ser humano, pues solo el hombre sabe que va a morir.

«Ser consciente de ello no le salva de la muerte, sino que, en cierto sentido, le ‘agobia’ más que a todas las demás criaturas vivientes», dijo.

Por eso, añadió, «nos descubrimos conscientes y al mismo tiempo impotentes», lo que provoca «las frecuentes represiones, las huidas existenciales ante la cuestión de la muerte».

Frente a las soluciones tecnológicas que, según el pontífice, prometen eliminar la muerte sin ofrecer una verdadera respuesta existencial, el papa contrapuso la visión cristiana. EFE

