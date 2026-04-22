León XIV pide «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial

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Mongomo (Guinea Ecuatorial), 22 abr (EFE).- León XIV pidió este miércoles «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial, durante la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y cuyo régimen es criticado por la oposición y organizaciones humanitarias.

«¿De qué tiene hambre hoy este país? (…): hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad», manifestó el papa en su homilía, pronunciada en español, en la basílica de la Inmaculada Concepción, ante unas 100.000 personas, entre ellas el presidente Obiang, su esposa y su hijo Teodorin Obiang.

En su segundo día en Guinea, última etapa de su intensa gira por África, el papa se trasladó hasta Mongomo, una ciudad que antes del auge petrolero de la década de 1990 era poco más que un centro regional rodeado de densas selvas tropicales y al que ahora el gobierno ha destinado importantes inversiones construyendo edificios e infraestructuras.

Uno de estos edificios es precisamente la basílica de la Inmaculada Concepción, el edificio religioso más grande de África Central y el segundo más grande del continente.

Está inspirado en la basílica de San Pedro del Vaticano y rodeado de columnatas: hoy se congregaron allí, en el interior del templo y alrededores, unas 100.000 personas para asistir a la misa de León XIV.

En este lugar, el papa en su homilía animó a no esperar «de forma pasiva» ese futuro de esperanza: «El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman; está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona», dijo.

Precisamente, el lema de la visita del papa a este país es «Cristo, Luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza».

Robert Prevost instó a que se «trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos».

«Que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana; pienso en los más pobres, en las familias en dificultad; pienso en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y de sanidad», afirmó el papa.

Guinea Ecuatorial, a pesar de tener una alta renta per cápita por la exportación de petróleo, enfrenta desafíos significativos de pobreza, con aproximadamente el 50,7 % de su población viviendo bajo la línea de pobreza nacional, según datos del Banco Mundial.

«Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado; los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos», dijo el pontífice en otro momento de su homilía.

Con motivo de la visita papal a Guinea Ecuatorial, el Comité Central de la Alianza Nacional para la Restauración de la Democracia (ANRD, organización de oposición política que opera en el exilio) describe a Guinea como un país «secuestrado por la familia presidencial», según una carta abierta dirigida a León XIV que publica el portal Asia News.

En la misa del papa en Mongomo estaba presente la familia Obiang, incluido Teodorin, el hijo del presidente, vicepresidente del país y que ha sido objeto de investigaciones y condenas en Francia por blanqueo de capitales.

Antes de su misa, el papa León XIV bendijo en otro acto la primera piedra de la Iglesia de la Paz que se construirá en la nueva capital. EFE

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