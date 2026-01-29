León XIV recibe a los laicos de los Legionarios de Cristo y anima a definir su identidad

Ciudad del Vaticano, 29 ene (EFE).- El papa León XIV ha recibido este jueves a un grupo de laicos del ‘Regnum Cristi’, el movimiento seglar de la congregación mexicana de los Legionarios de Cristo, y les ha animado a definir su identidad «cada vez con mayor claridad».

El pontífice apreció que en estos días en los que han llegado a Roma para participar en la asamblea general del ‘Regnum Christi’ hayan tenido ocasión de «reflexionar y dialogar sobre la definición del propio carisma» dentro de las sociedades de vida apostólica.

«Hoy más que nunca es necesario saber quiénes somos, si queremos dialogar de manera auténtica con la sociedad sin ser absorbidos o uniformados. Para evangelizar los contextos en los que viven —fin específico de su vocación— es por tanto fundamental que definan su identidad cada vez con mayor claridad», instó el papa.

Instituido en 1959, el ‘Regnum Christi’ es el movimiento laico de los Legionarios de Cristo, una congregación clerical fundada en 1941 en México por el controvertido cura Marcial Maciel.

León XIV también abordó la forma de gobierno en un movimiento como este, aseverando que para que sea «auténticamente evangélico» siempre debe estar «orientado al servicio», «sosteniendo, acompañando y ayudando» a cada uno de sus miembros.

«No tengan miedo de experimentar nuevas formas de gobierno, es más, conviene que tengan siempre presente que la búsqueda conjunta de un estilo propio en el ejercicio de la autoridad abre caminos que no sólo enriquecen a las Sociedades y a sus miembros individuales, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y la participación en la misión común», sostuvo.

Los Legionarios de Cristo han atravesado durante años un proceso de renovación tras confirmar en 2010, dos años después de la muerte de su fundador, las acusaciones en su contra de que había abusado de seminaristas, había tenido hasta hijos y consumía drogas.

Este proceso de renovación interna pasó por una petición de perdón y el reniego de Maciel, de quien no pueden volver a proponer ninguno de sus textos, antes en la base de la congregación. EFE

