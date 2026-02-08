Le apodaban ‘Raúl’ y vestía de River: los comienzos de Gonzalo García en Argentina

Pablo Duer

Buenos Aires, 8 feb (EFE).- Si bien el perfil de Gonzalo García indica que sus primeros pasos en el fútbol fueron en la cantera del Real Madrid, el propio futbolista ha relatado que sus comienzos fueron a los 6 años en el pequeño club Santa Bárbara, ubicado en las afueras de Buenos Aires y donde, 15 años después, todavía lo recuerdan por sus regates, su afición por River Plate y su apodo premonitorio: ‘Raúl’.

«Era bastante pequeño. Por trabajo de mi padre estuve viviendo allí dos años, empecé allí a jugar al fútbol», recordó en julio pasado García en una entrevista con la televisión argentina, mientras brillaba con la camiseta del Madrid en el Mundial de Clubes.

La frase del futbolista sorprendió a varios en el país suramericano, pero sonó aun con más fuerza en los pasillos del Santa Bárbara, un club amateur de la localidad de Tigre, a una media hora de Buenos Aires y donde solo unos pocos recordaban a aquel niño español.

«Gonzalo era un jugador chico para su edad. Entrenaba con niños más grandes y era muy habilidoso. Sobresalía del resto, tanto por lo futbolístico como por su temperamento, hacía mucha diferencia», cuenta a EFE Martín Frontera, que en ese momento entrenaba a los pocos niños que jugaban en el club y que afirma que García «tenía un don».

El entrenador recuerda que vestía con frecuencia la camiseta del River Plate, pero sobre todo la del Real Madrid, motivo por el cual lo apodaron ‘Raúl’, por el delantero que por entonces brillaba en el Merengue.

Por eso, cuando en Santa Bárbara se dieron cuenta de que el pequeño ‘Raúl’ -como aún lo recuerdan- era el mismo que destacaba en el primer equipo del Madrid, quedaron impactados.

«Dijimos ‘guau’, no podíamos creer que este chico llegó hasta allí. Hoy yo sigo en el mismo lugar y este chico creció tanto que llegó no solo a vivir del fútbol sino a jugar en el mejor club del mundo», explica a EFE Valentín Ruocco, que compartió equipo con García y sigue jugando en el club.

Ruocco comenta que aquel joven resaltaba pese a jugar con niños de mucho mayor tamaño y lo recuerda como un futbolista «picante»: «Era escurridizo, se sacaba chicos de encima y era muy enojón, sobre todo con su hermano Fernando».

En aquellos años, el club aún no participaba de competiciones formales y se limitaba a disputar amistosos con otros equipos de la zona. En uno de ellos, recuerda Frontera, se dio un duelo que se repetiría años después en La Liga: «Se dio la casualidad que en nuestro clásico, que es Nordelta, jugaba el hijo de Simeone (Giuliano). Era lindo verlos jugar en esos partidos, se sacaban chispas».

Con el paso del tiempo, el Santa Bárbara, fundado tan solo un año antes del desembarco de la familia García en la zona, fue creciendo en paralelo con el desarrollo de barrios cerrados en sus alrededores.

Actualmente, se practican allí natación, pádel, hockey césped, tenis y squash. En cuanto al fútbol, pasó de tener 30 jugadores en sus inicios a contar hoy con casi 900, incluyendo hombres, mujeres y niños, que compiten en distintas ligas amateur locales.

Además de García, también han pasado por Santa Bárbara futbolistas como el delantero Mateo Pellegrino, que juega actualmente en el Parma Italiano, y las jóvenes Milagros Martín y Francisca Altgelt, ambas integrantes de la selección argentina.

Este crecimiento ha permitido al club organizar viajes para disputar competiciones en el extranjero y este año tiene previsto uno a Huelva.

«Previo a jugar el torneo vamos a pasar por Madrid para visitar el Bernabéu, y tenemos la esperanza quizás de poder cruzarnos con Gonzalo y llevarle una camiseta del club», revela Frontera, hoy coordinador del fútbol de la institución, y que no oculta el orgullo que le genera haber participado de la formación de un jugador de ese calibre.

«Para nosotros como club es un orgullo enorme. Sinceramente no esperábamos que un jugador nuestro pueda jugar en un club tan grande como el Real Madrid. Y la realidad que hoy verlo a jugar a él es un orgullo para toda la comunidad de Santa Bárbara», concluye. EFE

