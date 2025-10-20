Legisladores de Reino Unido instan al gobierno a despojar al príncipe Andrés de sus títulos

Los llamados para que el parlamento británico despoje formalmente de sus títulos al príncipe Andrés crecieron el lunes, mientras que la familia real se prepara para nuevas revelaciones dañinas contenidas en las memorias póstumas de su acusadora, Virginia Giuffre.

La ya empañada reputación de Andrés quedó hecha trizas por un flujo constante de acusaciones perjudiciales sobre su amistad con el fallecido agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El palacio de Buckingham dio por terminada su relación el viernes cuando, bajo presión de su hermano, el rey Carlos III, Andrés anunció que renunciaba a su título de duque de York.

El príncipe Guillermo, hijo de Carlos y heredero al trono, fue consultado sobre la decisión y el fin de semana varios medios británicos informaron que planeaba desterrar aún más a su tío de la vida real cuando se convirtiera en rey, incluso impidiéndole participar en su coronación.

Andrés, de 65 años, negó cualquier delito y acordó en 2022 pagar a Giuffre un acuerdo multimillonario para poner fin a su demanda civil por agresión sexual contra él.

– ‘Más días de dolor’ –

En el libro de Giuffre, «Nobody’s Girl», Giuffre afirma haber sido víctima de trata de personas por Epstein y haber tenido relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones, una de ellas, cuando tenía 17 años.

Andrés niega haberla conocido. Sin embargo, la BBC afirmó, citando fuentes reales, que el Palacio de Buckingham se preparaba para «más días de dolor».

Los escándalos de Andrés son una gran vergüenza para la familia real, y las memorias de Giuffre se publicarán en vísperas de la visita de Carlos al Vaticano, quien pondrá fin a siglos de tradición y rezará con el Papa León XIV.

Varios parlamentarios han dejado claro que creen que el Parlamento no debería basarse únicamente en el acuerdo voluntario de Andrés de no usar su título y afirman que el Parlamento debería despojarlo de él.

Rachael Maskell, diputada por la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, de donde proviene el título de Andrés, propuso un proyecto de ley que permita al rey o a una comisión parlamentaria retirar el título por completo.

También se pide que Andrés pierda el título de príncipe, que le corresponde por derecho propio como hijo de la difunta reina Isabel II.

George Foulkes, miembro laborista de la Cámara Alta de los Lores, también escribió el domingo a los Lores y a la Cámara Baja de los Comunes para pedir una revisión de las reglas sobre hacer preguntas sobre la familia real en el parlamento.

Según Foulkes, las preguntas que previamente había querido plantear sobre la época de Andrés como representante del Reino Unido para el Comercio y la Inversión fueron rechazadas por los secretarios parlamentarios.

Andrés renunció al cargo en 2011 tras una serie de controversias. En 2019, se retiró de sus funciones reales oficiales, renunció a su título de Su Alteza Real y sólo se le permitió asistir a eventos familiares.

– Sin preguntas –

«Quería preguntarle si había recibido instrucciones de seguridad, cuál era su función y otras cosas», dijo Foulkes y agregó que le dijeron que «las preguntas sobre la familia real estaban prohibidas», declaró al diario The Guardian.

Robert Hazell, profesor de gobierno y constitución en el University College de Londres, declaró a AFP que no había ninguna prohibición para las preguntas sobre la realeza.

«No hay una prohibición formal… es más bien una cuestión de convención», declaró a AFP el exdiputado liberal demócrata Norman Baker.

La «opinión general entre los parlamentarios ha sido muy educada», pero el escándalo del príncipe Andrés podría ser «una oportunidad para derribar esa convención», añadió.

Liz Saville-Roberts, del partido nacionalista galés Plaid Cymru, afirmó que apoyaría con firmeza cualquier legislación que despojara formalmente al príncipe Andrés de su ducado.

«Apoyaré cualquier esfuerzo para que los miembros de la realeza sean sometidos a los mismos estándares y leyes que todos los demás; el Parlamento debe tener el poder de retirar privilegios a quienes abusen de su posición», dijo ella.

