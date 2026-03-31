Leopoldo López agradece al Gobierno español por nacionalidad pero afirma: «Soy venezolano»

3 minutos

Madrid, 31 mar (EFE).- El opositor venezolano Leopoldo López se mostró este martes «agradecido» con el Gobierno español por concederle la nacionalidad española por la vía exprés después de que el régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro le quitara la suya, pero aseguró que siempre será venezolano.

«Yo estoy agradecido con el Gobierno de España de que me haya dado la nacionalidad, pero con sentimientos encontrados, como los tenemos millones de venezolanos que tenemos que salir de nuestro país para estar en otra tierra; no es fácil», dijo en una entrevista con EFE en Madrid.

«España -prosiguió- para mí, para mi familia y para cientos de miles de venezolanos ha significado una patria fuera de la patria. Eso no significa jamás que dejemos de ser venezolanos. Yo soy venezolano, llevo a Venezuela en el corazón y todo lo que he hecho ha sido por y para Venezuela».

La petición de la nacionalidad fue elevada por López al Gobierno español después de que en octubre el régimen de Maduro le despojara de la venezolana, acusándole de pedir una «invasión militar» del país.

López, exiliado en España y en situación apátrida y de «persecución extrema», solicitó a finales de 2025 que se le concediera la nacionalidad española por la vía ordinaria.

Sin embargo, no pudo cumplir los requisitos y pidió, hablando directamente con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que le concedieran la nacionalidad mediante carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales.

Para solicitar esta medida excepcional se necesita presentar varios documentos que debe emitir el país de origen, como los antecedentes penales o un certificado de nacimiento apostillado.

Como no los tenía, contactó directamente al ministerio para enviarle documentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) «donde se determina claramente» que fue «objeto de persecución política, amedrentamiento, detención arbitraria, encarcelamiento y difamación por parte de la dictadura».

«Para mí es un recorrido que ha sido largo. La persecución de la dictadura en mi contra comenzó hace muchísimos años. Me inhabilitaron, luego me persiguieron, me censuraron, me encarcelaron. Me sentenciaron a 14 años de cárcel. Tuve que escapar de Venezuela, de la prisión», subrayó López.

El opositor fue arrestado en 2014 en Caracas, acusado de encabezar los actos violentos de las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.

Cumplió condena durante casi tres años en una cárcel militar y, posteriormente, pasó a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019 por militares opositores a Maduro.

Permaneció en la residencia del embajador de España en Caracas como huésped desde el 30 de abril de 2019, salió clandestinamente del país y finalmente voló a España.

«La dictadura solicitó muchas veces mi extradición a España y a otros países», lamentó López, quien recordó que, debido una entrevista que dio precisamente a EFE el pasado octubre donde aseguraba que apoyaba cualquier acción que sirviera de presión para la salida de Maduro del poder, le «arrebataron» la nacionalidad.

«Entraron en mi casa, se robaron todo. De la única propiedad que yo tengo en Venezuela se robaron mis libros, se robaron los juguetes de mis hijos; tumbaron la casa, la destruyeron y mataron a mis mascotas, a mi perro», denunció el opositor.

El tener ahora nacionalidad española no le hace menos venezolano y zanja: «Yo anhelo regresar a Venezuela, estar en mi país, en mi casa -bueno, ya no podré estar en mi casa-«. EFE

ime/mb

(foto) (vídeo)