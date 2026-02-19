Leopoldo López pide desde el exilio la unidad de la oposición venezolana

El opositor venezolano Leopoldo López, quien vive exiliado en Madrid, pidió unidad y una agenda común a la oposición de su país de cara a una futura transición política, durante una entrevista con la AFP.

De paso esta semana por Ginebra, donde participó en una cumbre de opositores en el exilio y defensores de derechos humanos, López subrayó que «el desafío» de la disidencia venezolana es mantenerse unida tras la captura el 3 de enero del derrocado presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

«Yo creo que eso es algo que lo vamos a lograr», afirmó el opositor. «Hay unos que son conocidos internacionalmente, hay otros que son liderazgos locales pero todos tenemos que estar unidos. Y la manera de unificar es teniendo una agenda común», aseguró.

En el pasado, «hemos logrado estar unidos en los momentos más importantes» y «lo tenemos que volver a hacer», aseguró López.

El líder de 54 años pide además el regreso de las figuras de la oposición exiliadas, entre ellas la nobel de la Paz María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Leopoldo López fue condenado en 2015 en Venezuela a casi 14 años de prisión por haber incitado a la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales que causaron 43 muertos y unos 3.000 heridos el año anterior.

Pasó casi tres años en prisión antes de ser puesto bajo arresto domiciliario en 2017. Dos años más tarde participó en un levantamiento militar fallido contra Maduro.

Tras este fracaso, se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas, de donde escapó en 2020 para trasladarse a Madrid.

– «Muy optimista» –

Maduro dirigió Venezuela con mano de hierro entre marzo de 2013 y enero de 2026. El país está presidido actualmente por Delcy Rodríguez, su vicepresidenta desde 2018.

«Siempre dijimos que tenía que utilizarse el elemento de la fuerza luego de que todo lo demás había sido agotado. Yo por haber dicho eso, en noviembre del año pasado, me quitaron la nacionalidad», indicó López.

Según el opositor, la captura de Maduro «llenó de alegría, de esperanza, de una visión de futuro a los venezolanos» y aseguró que la transición económica ya ha comenzado.

Desde la incursión militar estadounidense que permitió la captura de Maduro, el presidente Donald Trump ha dicho que quiere supervisar y reactivar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos.

También prometió que los dos países se repartirían los beneficios.

Según López, la transición económica «solo podrá ser sostenible en el mediano y en el largo plazo si en paralelo a la transición económica viene una transición política hacia la democracia a través de unas elecciones».

Según él, «esa ruta hacia la democracia requiere que ocurran cosas muy elementales (…): hay que dar la liberación de todos los presos políticos» y «tiene que haber un cese de la represión».

López pidió en concreto la salida del poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, a quien califica de «diablo hecho persona», y la del fiscal general, Tarek William Saab.

También pidió que los miles de venezolanos que viven en el exilio puedan regresar al país, que las oenegés y defensores de los derechos humanos puedan trabajar en Venezuela «sin miedo» así como el «establecimiento de un nuevo consejo electoral que legalice los partidos» con vistas a unos comicios.

Sobre su propio futuro, afirmó que volverá a Venezuela «en cuanto haya unas condiciones mínimas». «Yo vivo, sueño, respiro Venezuela», dijo mostrando con orgullo un tatuaje en la pierna que representa a su país.

