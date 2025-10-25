Leopoldo López ve a Maduro «arrinconado» y le acusa de querer poner un «dique de amenaza»

2 minutos

Madrid, 25 oct (EFE).- El opositor venezolano exiliado en España Leopoldo López afirmó este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está «arrinconado» y quiere poner un «dique de amenaza» a quienes apoyan la libertad en su país.

En declaraciones a EFE, López explicó así la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana por su «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar» del país suramericano.

López ha incidido en que la «narcodictadura» ha reaccionado de esta manera «arrinconada», porque la posición de López a favor del despliegue de Estados Unidos en Venezuela es «lo que piensa la inmensa mayoría de los venezolanos» y Maduro busca que otras personas no se pronuncien «sobre lo que todo el mundo está pensando».

«Quieren poner un dique de amenaza para que no haya más apoyos a este escenario que tenemos hoy de que podamos finalmente tener la puerta a la libertad en Venezuela», ha advertido.

Para López, esta reacción de Maduro era previsible, porque «la dictadura ha hecho esto y mucho más», pero ha advertido de que la Constitución de Venezuela impide que le quiten la nacionalidad.

Sería el primer venezolano al que se le retirara, ha recalcado el opositor, que ha subrayado que el texto constitucional establece «claramente» que la única manera de remover la nacionalidad es a los ciudadanos que han sido naturalizados, pero «no a los nacidos en Venezuela, por ninguna razón».

En ese sentido, ha apuntado que Maduro «nunca ha podido probar su nacionalidad venezolana», puesto que no tiene partida de nacimiento en Venezuela, y ha asegurado que, según «toda la información, nació en Colombia», si bien esta afirmación de López no ha sido demostrada.

«No es un venezolano por nacimiento» y, por tanto, «a él sí que se podría quitar la nacionalidad», insistió López, quien, no obstante, ha puntualizado que se trata de un «tema menor» con respecto a todo lo que está sucediendo en Venezuela.

En este sentido, se ha reafirmado «no en las palabras, sino en cada una de las letras» que han provocado la petición de Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país para retirarle la nacionalidad.

«Estoy de acuerdo con el despliegue que ha hecho los Estados Unidos, estoy de acuerdo con que esta presión llegue a lo que todos los venezolanos esperamos, que es la salida de la dictadura, la narcodictadura de Nicolás Maduro», ha defendido López. EFE

