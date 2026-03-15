Leyendas del Real Madrid y del Barça empatan en Santo Domingo y hacen vibrar al público

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Pau Mompó Alberola

Santo Domingo, 14 mar (EFE).- Las leyendas del FC Barcelona y del Real Madrid hicieron vibrar a la capital dominicana este sábado en un clásico que terminó 2-2, en el que jugaron antiguas estrellas como el campeón del mundo Carles Puyol o el histórico defensa merengue Pepe.

A pesar de que en la República Dominicana el fútbol es mucho menos popular que el béisbol, el deporte rey en el país caribeño, el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo acogió el espectáculo, titulado como «Noche de Leyendas», con gran expectación.

«Es la primera vez que se presentan las leyendas en Santo Domingo, quisiéramos que vinieran más seguido. República Dominicana se especializa en el béisbol, pero realmente el fútbol está teniendo un gran impacto en el país, se están haciendo más campos de fútbol, este deporte está en expansión aquí», señaló a EFE el aficionado madridista Chrystian Molero.

El equipo de los culés estuvo conformado por los porteros Jesús Angoy y Xavi Guzmán; los defensas, Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Andreu Fontàs y Juan Pablo Sorín; los centrocampistas: Oriol Rosell, Gaizka Mendieta y Marc Crosas; los delanteros, Cristian Tello, Giovanni Silva, Ludovic Giuly y ‘Nolito’ (Manuel Agudo Durán).

Por parte de los merengues: los porteros, Pedro Contreras y Paco Buyo; los defensas, Pepe, Iván Campo, Raúl Bravo, Fernando Sanz, ‘Agus’ (Agustín García), Kike Velasco; los centrocampistas: Steve McManaman, Toni Moral, Antonio Núñez, Marcos Tébar; y los delanteros: José Callejón, Álvaro Negredo, Javi Balboa, Iván Pérez y Edwin Congo.

La primera parte del partido tuvo pocos tiros a puerta y escasas ocasiones de gol, en un ambiente festivo por parte del público que celebró cada jugada desde unas gradas teñidas de camisetas de color blanco y azulgrana.

La segunda parte, mucho más destacada a nivel de ocasiones, empezó con un gran número de cambios por parte de ambos equipos, jugadores estrella como Gaizka Mendieta, del Barcelona, o Álvaro Negredo, del Real Madrid, salieron del terreno de juego.

El primer gol del encuentro lo anotó Sergi Barjuan para el Barcelona, en el minuto 50, tras un gran desmarque y un disparo que superó al portero del Madrid Pedro Contreras, un tanto que fue acompañado de gritos del público que coreaba «visca (el) Barça».

La alegría le duró poco al conjunto catalán, apenas unos minutos después Toni Moral igualó con un golazo por el palo derecho. Un minuto después, el delantero colombiano Congo consiguió darle la vuelta al marcador y situarlo 2-1.

En el minuto 77, Sergi Barjuan anotó para el Barça el que fue su segundo tanto en el partido, una volea que puso el empate 2-2.

En los minutos finales del encuentro la entrada al terreno de juego de varios espontáneos, que buscaban hacerse fotos con los futbolistas, dificultó el desenlace del partido. El desorden continuó una vez finalizó el clásico.

«Ha sido una experiencia muy bonita, la gente se ha volcado con el partido. Es una gozada llegar y que la gente disfrute así el fútbol, que aquí no es fácil, todo el mundo es más de béisbol y ver que toda esta gente disfruta con nosotros es una gozada», declaró a EFE ‘Agus’, exdefensa del Real Madrid, quien añadió que este tipo de partidos son una «fiesta» pero «siempre existe la rivalidad» entre el conjunto madrileño y el catalán.

Tras el encuentro, las más de dieciséis mil personas que asistieron al estadio abandonaron sus butacas en un ambiente alegre.

«No decepcionó para nada, fue un partidazo, hubo muchos golazos. Que vengan aquí las leyendas es lo mejor del mundo», indicó Juan Fernández, un joven aficionado del Barça. EFE

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