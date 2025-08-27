The Swiss voice in the world since 1935

Liberada en Tailandia una mujer condenada a 43 años de cárcel por lesa majestad

Anchan Preelert, condenada a una de las sentencias más severas en Tailandia por insultar a la monarquía, fue liberada el miércoles por una gracia otorgada con motivo del cumpleaños del rey. 

La mujer de 69 años fue condenada en 2021 a 43 años de prisión tras divulgar en YouTube extractos de audio de un pódcast de «DJ Banpodj», un ferviente crítico de la monarquía tailandesa.

Fue detenida por primera vez en 2015 bajo el gobierno militar y pasó unos ocho años tras las rejas.

Vestida con una camiseta blanca y un pañuelo violeta, Anchan Preelert saludó al salir del centro penitenciario a personas que llegaron a apoyarla. Algunas le ofrecieron flores y otras portaban pancartas con la frase «bienvenida a casa».

La exfuncionaria fue condenada inicialmente a 87 años de cárcel, tres por cada uno de los 29 extractos de audio que compartió, pero el tribunal lo redujo a la mitad porque admitió los hechos.

Además de Preelert, otros 84 detenidos fueron liberados el miércoles.

La ley tailandesa de lesa majestad protege al rey y su familia de cualquier crítica, y cada infracción está sujeta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

