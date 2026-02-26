Liberan a la estudiante detenida en la Universidad de Columbia por agentes de inmigración

1 minuto

Nueva York, 26 feb (EFE).- Ellie Aghayeva, la estudiante de la Universidad de Columbia detenida este jueves por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que presuntamente dijeron ser oficiales de policía para poder entrar en su apartamento, en un edificio universitario fuera del campus, fue liberada horas después de su arresto, confirmó ella misma en su perfil de Instagram.

«Acabo de salir hace un rato. Estoy segura y bien, en un Uber de vuelta a casa. Lo siento mucho pero aún estoy en ‘shock’ y mi teléfono está sonando sin parar con llamadas de periodistas. Necesito un poco de tiempo para procesar todo», escribió en una historia de Instagram la alumna, originaria de Azerbayán. EFE

asg/jco/cpy