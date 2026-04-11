Liberan activista detenido durante protestas por aumento salarial en Venezuela, según ONG

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Caracas, 11 abr (EFE).- El estudiante y activista político Ort Betancourt fue liberado en la noche del viernes, luego de haber sido detenido un día antes en el marco de unas protestas convocadas en Caracas en reclamo del aumento de salario mínimo, confirmó este sábado a EFE la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.

Betancourt, de 21 años y dirigente juvenil municipal del partido opositor Primero Justicia, fue liberado a las 20.00 hora local (00.00 GMT) del viernes y debe acudir el próximo lunes ante tribunales para corroborar si se le impuso alguna medida, detalló a EFE el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

Himiob indicó que Foro Penal confirmó al menos otras tres liberaciones el viernes de personas detenidas durante las mismas protestas en Caracas, quienes también deberán presentarse ante tribunales el lunes para verificar si se les impone alguna medida.

Estas personas, así como Betancourt, fueron detenidas en una jornada de protestas el jueves en la que líderes sindicales y trabajadores denunciaron represión en Caracas.

Un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaban llegar al palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

El líder de la Coalición Sindical Nacional, José Patines, denunció entonces que la Policía golpeó a los manifestantes para impedir el avance de la movilización hasta Miraflores, por lo que pidió la atención de los organismos internacionales y de la encargada de negocios de EE.UU. en Caracas, Laura Dogu.

El salario mínimo se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día. EFE

rbc/cpy