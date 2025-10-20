Liberan en Bolivia a un hijo del presidente Arce tras un día detenido por un caso de violencia

Un hijo del presidente de Bolivia Luis Arce, involucrado en un caso de violencia de género, fue liberado por una jueza este viernes para cumplir cinco meses de terapia psicológica tras un día de detención, informó el Ministerio Público.

Sobre Marcelo Arce, de 33 años, pesaba una orden de captura desde el 20 de septiembre, luego de que su expareja lo denunciara por «violencia familiar o doméstica» en Santa Cruz, al este del país.

Las autoridades no consiguieron ubicarlo durante casi un mes hasta el último jueves, en que se presentó a la justicia junto a su abogado.

En imágenes difundidas por medios locales, se ve al denunciado abandonar la sala de audiencias de un tribunal de Santa Cruz (este) con el rostro oculto bajo un gorro deportivo y una mascarilla quirúrgica.

La jueza «ha ordenado que vaya por cinco meses a terapia. El Ministerio Público se ha opuesto (…) y de manera inmediata hemos apelado», dijo a la prensa Jessica Echeverría, fiscal a cargo del caso, al término de la audiencia judicial.

Durante la diligencia, «apareció la víctima con su abogado» y «pidieron no continuar con el proceso», precisó la fiscal.

Echeverría aseguró que la jueza calificó el caso de violencia como uno de «conciliación diferida», es decir, un procedimiento en el que ambas partes podrían llegar a un arreglo.

El Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva contra el denunciado.

La mujer presuntamente afectada, luego de denunciar los hechos, recibió un certificado médico que confirmaba que se encontraba incapacitada por 12 días.

El presidente Luis Arce hasta el momento no se pronunció sobre la detención ni posterior liberación de su hijo.

Casado y con tres hijos, el mandatario también enfrenta una denuncia de una exfuncionaria de la autoridad minera por abandono en etapa de embarazo en 2024. El caso aún se investiga.

