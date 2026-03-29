Liga Árabe apela a la «acción conjunta» frente a ataques de Irán contra el Golfo y guerra

2 minutos

El Cairo, 29 mar (EFE).- La Liga Árabe apeló este domingo a la «acción árabe conjunta» de sus 22 Estados miembros, que históricamente han mantenido divisiones políticas, ante los «atroces» ataques de Irán contra la infraestructura de los países del golfo Pérsico, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra la nación persa.

«Estamos viviendo un momento excepcional en la historia de la región y en la historia de la acción árabe conjunta; un momento que exige una voz unificada y colectiva, y mensajes claros que no admitan interpretaciones erróneas ni ambigüedades», dijo en una declaración el ministro de Exteriores de Baréin, Abdelatif bin Rashid.

El jefe de la diplomacia bareiní, que funge como presidente de la 165ª sesión ordinaria del Consejo de la Liga Árabe a nivel ministerial, hizo estas declaraciones al inicio de la cumbre para reiterar la necesidad de la unidad ante «los ataques iraníes» contra la «soberanía» de los países del golfo Pérsico.

Asimismo, criticó que los pretextos de Irán para efectuar estos ataques han sido «fabricados deliberadamente para enturbiar la situación» y simular que «parezcan una forma de confrontación con Israel».

«Otros ya han seguido este camino, y hemos visto cómo terminaron destruyendo sus propios países, sin ofrecer ningún apoyo tangible ni genuino a la causa palestina», añadió Bin Rashid, en referencia al grupo chií libanés Hizbulá o a los rebeldes hutíes del Yemen, cuyos ataques contra Israel fueron respondidos con dureza.

Por este motivo, el bareiní exigió «el cese inmediato de estos ataques iraníes», además del fin del bloqueo del estrecho de Ormuz, que está poniendo en apuros a las economías árabes del Golfo, fuertemente dependientes de los ingresos generados de la exportación de petróleo y de gas natural.

«Respaldamos el derecho de los Estados atacados a defenderse, individual o colectivamente», indicó, pese a que tras un mes de ataques iraníes ningún país del golfo Pérsico ha intervenido militarmente contra Irán en un intento de no avivar aún más las tensiones en Oriente Medio.

Irán ha lanzado cientos de ataques contra bases militares estadounidenses e infraestructura vitales de los países árabes en respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, unas acciones destinadas a que las ricas naciones del Golfo ejerzan presión sobre Washington para detener la agresión. EFE

haro-ar-cgs/ijm/vh