Lille se hace con la Agencia Aduanera Europea a la que aspiraba Málaga

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Bruselas, 25 mar (EFE).- La ciudad francesa de Lille ha sido elegida este miércoles como sede de la nueva Agencia Aduanera Europea a la que aspiraba Málaga, tras varias rondas de votación conjunta entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en la que la ganadora se ha impuesto a Roma, según anunció esta última institución.

Málaga era una de las nueve ciudades que optaban a acoger esta nueva agencia europea junto a Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

La ciudad española quedó descartada en la ronda previa a la fase de selección final, ya que tanto el Consejo como el Parlamento identificaron a Roma y Lille como sus candidatas favoritas y el resto fueron eliminadas.

Esta agencia de nueva creación tendrá como labor coordinar la acción aduanera y «apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la UE», parte clave de las iniciativas para la gran reforma de las aduanas comunitarias que está a punto de concluirse tras varios años de negociaciones.

El objetivo de la reforma es que la Unión Europea esté mejor preparada para hacer frente a la importante presión derivada del aumento de los flujos comerciales, los sistemas nacionales fragmentados, el rápido aumento del comercio electrónico y las realidades geopolíticas en evolución, explicó el Consejo en un comunicado.

Es la tercera vez en la última década que España aspira sin éxito a ser la sede de una nueva agencia comunitaria después de intentar en 2024 que la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se estableciese en Madrid (finalmente recaló en Fráncfort).

En 2017 también se intentó que Barcelona acogiese la Agencia Europea del Medicamento (EMA) cuando esta tuvo que trasladarse a otro punto de la UE desde Londres debido al Brexit, pero finalmente Ámsterdam acabó siendo la elegida. EFE

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