Lionel Richie cierra en España su gira con ganas de sol, vino y una comida con Rafa Nadal

Belfast (R.Unido), 20 jul (EFE).- Lionel Richie llega a España para cerrar el periplo europeo de la gira ‘Say Hello To The Hits’ con cinco conciertos, entre los que espera disponer de un poco de tiempo libre para disfrutar del sol, de una copa de vino y, si hay suerte, de una comida con Rafa Nadal.

«Oh Dios mío, probablemente pasar tiempo con él sería fabuloso», confiesa el artista estadounidense -gran aficionado al tenis- en una entrevista con EFE, antes de actuar en cinco ciudades españolas entre los próximos 23 de julio y 2 de agosto.

«Me encantaría conocerlo y decirle hola. Dios mío, eso sería fabuloso, sería… Hey, escucha, deberíamos almorzar o cenar, me encantaría. Tú eres uno de mis jugadores favoritos», le propone al tenista mallorquín.

La superestrella del pop, que acaba de cumplir 76 años, se mantiene en plena forma y de vez en cuando sigue dándole al deporte de la raqueta, el que le dio una beca para estudiar en la Universidad de Tuskegee, en su Alabama natal.

Así que, ¿por qué no intercambiar incluso unas bolas entre concierto y concierto con Nadal, ahora que el deportista español está retirado?

«Yo solo puedo jugar al tenis cuando puedo ver la bola», bromea Richie, en referencia a la gran velocidad del juego moderno.

«En cambio -reconoce-, todos vosotros jugáis a un tenis en el que yo oigo ‘bam’ y entonces me dicen que he perdido. Así que solo me encantaría comer contigo, sería genial. ¡Te quiero!», le dice al de Manacor.

El tour ‘Say Hello To The Hits’, con el que Richie repasa sus grandes éxitos con The Commodores y en solitario, arrancó el pasado 31 de mayo en Belfast (Irlanda del Norte), e incluye conciertos en 32 ciudades de 15 países europeos.

El punto final de la manga europea de esta gira mundial lo pondrá en España, con actuaciones en el sur del país: Plaza de Toros Festival, en Murcia (23 de julio); Marenostrum Festival, en Fuengirola (25); y Concert Music Festival, en Cádiz (26).

El artista se desplazará después al norte para actuar en el Coliseum de la Coruña, en A Coruña (31 de julio), y concluirá en el WiZink Center de Madrid dos días después.

Richie asegura que España le aporta un «calor agradable», como el de su residencia en Los Ángeles, y destaca que es el sitio perfecto para celebrar en una «noche de felicitaciones, con una copa de vino tinto o blanco», el final de una «exitosa gira». EFE

