Lista de los catorce territorios de ultramar bajo soberanía británica

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Londres, 30 abr (EFE).- Las islas Bermudas, que el rey Carlos III visita el próximo viernes y sábado tras su viaje a Estados Unidos, es uno de los catorce territorios británicos de ultramar que gozan de amplio autogobierno, aunque su defensa y asuntos exteriores se gestionan desde Londres.

Solo Francia tiene más territorios fuera del área metropolitana que, como en el caso británico, son restos de su antiguo imperio colonial.

Prácticamente todos estos catorce se consideran ‘territorios no autónomos’ por Naciones Unidas, y como tales su situación es analizada cada año por la Cuarta Comisión de la ONU en sesiones abiertas.

Estas posesiones británicas, que responden a un estatuto llamado British Overseas Territories, suman una población de 270.000 almas. Sus habitantes tienen ciudadanía británica.

Aunque tienen diferentes regímenes fiscales, la mayoría de ellos tienen una presión mucho más baja que la metrópoli y varios de ellos se consideran de hecho paraísos fiscales (caso de Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes, Turcas y Caicos y Anguila).

En 1983, se produjo la última ‘desconexión’ de un territorio de ultramar británico, que se declaró independiente: fueron las islas de San Cristóbal y Nieves, en el mar Caribe.

Estos son los catorce territorios de ultramar:

EN EL MAR CARIBE:

1. Islas Caimán (el más poblado de los catorce territorios, con 70.000 habitantes), con capital en George Town.

2. Islas Turcas y Caicos. Conocido como destino de turismo de lujo.

3. Islas Vírgenes. También destino turístico.

4. Anguila.

5. Montserrat.

EN EL ATLÁNTICO Y LA ANTÁRTIDA

6. Islas Bermudas (segundo territorio más poblado, con 65.000 habitantes).

7. Islas Malvinas: reclamadas por Argentina. Objeto de una guerra en 1982, que ganó el Reino Unido. Sus habitantes celebraron en 1986 un referéndum en el que se impusieron por mayoría aplastante los partidarios de pertenecer al Reino Unido.

8. Islas Santa Helena, Ascensión y Tristan da Cunha.

9. Georgia del Sur e Islas Sandwich. También están reclamadas por Argentina.

10. Territorio británico de la Antártida. Es una base científica, sin habitantes permanentes.

OTRAS POSESIONES

11. Gibraltar: una ciudad a la sombra de un peñón del mismo nombre situado en el extremo sur de la península Ibérica y reclamado por España. Con 40.000 habitantes, forma el tercer territorio más poblado.

12. Islas de Chagos, en el océano Índico, a medio camino entre África e Indonesia. Albergan la base británica de Diego García. Están reclamadas por el estado de Mauricio y su soberanía está en el aire después de que un acuerdo de retrocesión de las Chagos haya sido puesto en pausa por Londres.

13. Islas Pitcairn, en mitad del océano Pacífico, a medio camino entre Chile y Australia. Tiene apenas 50 habitantes.

14. Bases soberanas de Akrotiri y Dhekelia, dentro de la isla de Chipre. Son solamente bases militares. EFE

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