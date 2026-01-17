Listado de ganadores de la 38 edición de los Premios de Cine Europeo

2 minutos

Berlín, 17 ene (EFE).- ‘Valor sentimental’, del noruego Joachim Trier, fue este sábado la triunfadora de los 38 Premios de Cine Europeo, con seis galardones, entre ellos los de mejor película, mientras que la española ‘Sirat’, de OLiver Laxe, se llevó cinco.

Este es el listado completo de los premios, conocidos en una gala celebrada en Berlín:

— Mejor Película: ‘Valor sentimental’.

— Mejor Dirección: Joachim Trier, por ‘Valor sentimental’.

— Mejor Actriz: Renate Reinsve, por ‘Valor sentimental’.

— Mejor Actor: Stellan Skarsgård, por ‘Valor sentimental’.

— Mejor Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier, por ‘Valor sentimental’.

— Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por ‘Sirat’.

— Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por ‘Sirat’.

— Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por ‘Valor sentimental’.

— Mejor montaje: Cristobal Fernández, por ‘Sirat’.

— Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por ‘Sirat’.

— Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’.

— Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por ‘El sonido de la caída’.

— Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por ‘Bugonia’.

— Mejor cinta de Animación: ‘Arco’, de Ugo Bienvenu.

— Mejor Documental: ‘Fiume o Morte!’, de Igor Bezinovic.

— Premio al Descubrimiento Europeo: ‘On Falling’, de Laura Carreira.

— Mejor Cortometraje: ‘City of Poets’, de Sara Rajaei.

— Premio de la Audiencia Joven Europea: ‘La vita da grandi’, de Greta Scarano.

— Premio a la Trayectoria: Liv Ulmann.

— Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.

— Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski. EFE

egw-agf

(foto) (vídeo)