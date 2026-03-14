Listado de nominaciones de la 98 edición de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 14 mar (EFE).- ‘Los pecadores’, con récord de 16 nominaciones, y ‘Una batalla tras otra’, con 13, son las películas favoritas de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que celebra su gala este domingo en Los Ángeles.

Esta es la lista completa de nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

‘Bugonia’.

‘F1: La película’.

‘Frankenstein’.

‘Hamnet’.

‘Marty Supreme’.

‘Una batalla tras otra’.

‘El agente secreto’.

‘Valor sentimental’.

‘Los pecadores’.

‘Sueños de trenes’.

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao, por ‘Hamnet’.

Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’.

Joachim Trier, por ‘Valor sentimental’.

Ryan Coogler, por ‘Los pecadores’.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.

Rose Byrne, por ‘Si pudiera, te daría una patada’.

Kate Hudson, por ‘Song Sung Blue-Canción para dos’.

Renate Reinsve, por ‘Valor sentimental’.

Emma Stone, por ‘Bugonia’.

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, por ‘Marty Supreme’.

Leonardo DiCaprio, por ‘Una batalla tras otra’.

Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’.

Michael B. Jordan, por ‘Los pecadores’.

Wagner Moura, por ‘El agente secreto’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning, por ‘Valor sentimental’

Inga Ibsdotter Lilleaas, por ‘Valor sentimental’.

Amy Madigan, por ‘Weapons’.

Wunumi Mosaku, por ‘Los pecadores’.

Teyana Taylor, por ‘Una batalla tras otra’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro, por ‘Una batalla tras otra’.

Jacob Elordi, por ‘Frankenstein’.

Delroy Lindo, por ‘Los pecadores’.

Sean Penn, por ‘Una batalla tras otra’.

Stellan Skarsgard, por ‘Valor sentimental’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Brasil, ‘El agente secreto’.

Francia, ‘Un simple accidente’.

Noruega, ‘Valor sentimental’.

España, ‘Sirat’.

Túnez, ‘La voz de Hind’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Will Tracy, por ‘Bugonia’.

Guillermo del Toro, por ‘Frankenstein’.

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por ‘Hamnet’.

Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’.

Clint Bentler y Greg Kwedar, por ‘Sueños de trenes’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Robert Kaplow, por ‘Blue Moon’.

Jafar Panahi, por ‘Un simple accidente’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Joachim Trier, por ‘Valor sentimental’.

Ryan Coogler, por ‘Los pecadores ‘.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dan Laustsen, por ‘Frankenstein’.

Darius Khondji, por ‘Marty Supreme’.

Michael Bauman, por ‘Una batalla tras otra’.

Autumn Durald, por ‘Los pecadores’.

Adolpho Veloso, por ‘Sueños de trenes’.

MEJOR MONTAJE

Stephen Mirrione, por ‘F1: La película’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Andy Jurgensen, por ‘Una batalla tras otra’.

Olivier Bugge Coutté, por ‘Valor sentimental’.

Michael P. Shawver, por ‘Los pecadores ‘.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Deborah L. Scott, por ‘Avatar: Fuego y ceniza’.

Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.

Malgosia Turzanska, por ‘Hamnet’.

Miyako Bellizzi, por ‘Marty Supreme’.

Ruth E. Carter, por ‘Los pecadores ‘.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por ‘Kokuho’.

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por ‘Los pecadores’.

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por ‘The Smashing Machine’.

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por ‘The Ugly Stepsister’.

MEJOR BANDA SONORA

Jerskin Fendrix, por ‘Bugonia’.

Alexandre Desplat, por ‘Frankenstein’.

Max Richter, por ‘Hamnet’.

Jonny Greenwood, por ‘Una batalla tras otra’.

Ludwig Goransson, por ‘Los pecadores’.

MEJOR CANCIÓN

‘Dear Me’, de Diane Warren, por ‘Diane Warren: Relentless’.

‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘Las guerras K-pop’.

‘I Lied To You’, de Raphael Saadiq y Ludwig Goransson, por ‘Los pecadores’.

‘Sweet Dreams Of Joy’, de Nicholas Pike, por ‘Viva Verdi’.

‘Sueños de trenes ‘, de Nick Cave y Bryce Dessner, por ‘Sueños de trenes’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.

Fiona Crombie y Alice Felton, por ‘Hamnet’.

Jack Fisk y Adam Willis, por ‘Marty Supreme’.

Florencia Martin y Anthony Carlino, por ‘Una batalla tras otra’.

Hannah Beachler y Monique Champagne, por ‘Los pecadores’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1 La película’.

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, por ‘Frankenstein’.

José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por ‘Una batalla tras otra’.

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, por ‘Los pecadores ‘.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Fuego y ceniza’.

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por ‘F1 La película’.

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por ‘Jurassic World: El renacer’.

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por ‘Laberinto en llamas’.

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por ‘Los pecadores’.

MEJOR CASTING

Nina Gold, por ‘Hamnet’.

Jennifer Venditti, por ‘Marty Supreme’.

Cassandra Kulukundis, por ‘Una batalla tras otra’.

Gabriel Domingues, por ‘El agente secreto’.

Francine Maisler, por ‘Los pecadores’.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Arco’.

‘Elio’

‘Las guerreras K-pop’

‘Little Amélie’.

‘Zootrópolis 2’

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘The Alabama Solution’.

‘Come See Me In The Good Light’.

‘Cutting Through Rocks’.

‘Mr. Nobody Against Putin’.

‘The Perfect Neighbor’.

MEJOR CORTO

‘El carnicero’.

‘Un amigo de Dorothy’.

‘El drama de época de Jane Austen’.

‘Los cantores rusos’.

‘Dos personas intercambiando saliva’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘Butterfly’.

‘Forevergreen’.

‘The Girl Who Cried Pearls’.

‘Retirement Plan’.

‘The Three Sisters’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘All The Empty Rooms’.

‘Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud’.

‘Children No More: Were and are Gone’.

‘The Evil Is Busy’.

‘Perfectly A Strangeness’. EFE

