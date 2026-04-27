Lituania acusa a 13 personas de planear dos asesinatos y de espiar en nombre de Rusia

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Riga, 27 abr (EFE).- Las autoridades lituanas han presentado cargos contra 13 personas acusadas de haber planeado el asesinato de dos individuos en Lituania y de haber incurrido en actividades de espionaje, todo supuestamente por órdenes de Rusia, informó este lunes la Oficina de la Fiscalía General del país báltico.

Según esta fuente, una investigación preliminar de la Fiscalía, el Departamento de Seguridad del Estado y socios extranjeros descubrió «un complejo esquema criminal internacional» que incluía la recopilación de información sobre la vida privada de una persona y la preparación del asesinato de dos personas con fines terroristas.

El medio público lituano LRT informó de que una de las posibles víctimas era el activista proucraniano Valdas Bartkevičius y la otra un ciudadano ruso no identificado.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación también determinó delitos relacionados con la participación y liderazgo en un grupo terrorista organizado, así como el reclutamiento para actividades terroristas y la financiación y el apoyo a dichas actividades.

La investigación se inició después de que un ciudadano de Rusia residente en Lituania contactara con las autoridades a principios de 2025 tras encontrar un dispositivo de rastreo colocado en su coche.

Tras iniciar la investigación se determinó que existía una amenaza real para la vida y la salud de esta persona.

La investigación permitió identificar a los posibles autores y cómplices del asesinato planeado, y determinar que también estaban planificando el asesinato de un ciudadano lituano.

«En ambos casos, se sospecha que las víctimas fueron elegidas debido a sus opiniones políticas y actividades relacionadas», indicó la Fiscalía.

Los agentes de la Oficina de la Policía Criminal de Lituania determinaron que desde el verano de 2024 la información sobre posibles víctimas fue recopilada ilegalmente por ciudadanos de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Letonia, Moldavia y Grecia que residían en Lituania o que habían llegado específicamente al país con el propósito de atentar contra estas dos personas.

Los dos ciudadanos griegos que presuntamente iban a cometer los asesinatos, uno de los cuales también tenía ciudadanía rusa, están vinculados al mundo criminal.

En cooperación con fuerzas de seguridad extranjeras, a principios de 2026 se llevó a cabo una operación policial internacional conjunta, durante la cual se detuvo a más sospechosos y se efectuaron registros en Polonia, Ucrania y Grecia.

«La investigación también estableció conexiones directas entre los autores y las personas que ordenaron los asesinatos, actuando en interés de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia», agregó la Fiscalía.

Durante la investigación también se determinó que los implicados actuaban con objetivos terroristas.

Fuera del territorio de Lituania podrían haber recopilado datos sobre infraestructuras militares y también haber participado en la organización de incendios provocados contra equipamiento militar destinado a apoyar a Ucrania, entre otras acciones.

De las 13 personas contra las que se han presentado cargos, nueve han sido detenidas y se han emitido órdenes europeas de detención contra las otras cuatro. EFE

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