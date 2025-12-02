Lituania pide a la UE que sancione a Bielorrusia por violaciones de espacio aéreo

Riga, 2 dic (EFE).- Lituania ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga sanciones a Bielorrusia por las recientes incursiones de drones y por la entrada de cientos de globos de contrabando en su espacio aéreo, que han afectado seriamente su tráfico aéreo, en lo que calificó de ataques hibrídos contra el país báltico y contra toda la UE.

En un comunicado difundido este martes, el Ministerio del Interior de Lituania aseguró que, en lo que va de año, han entrado en el espacio aéreo del país báltico 599 globos de contrabando y 197 drones.

«Estos ataques han obstaculizado 320 vuelos, han afectado a 47.000 pasajeros y han provocado casi 60 horas de cierre de aeropuertos. Además, el régimen bielorruso ha detenido en su territorio aproximadamente un millar de camiones lituanos», denunciaron las autoridades lituanas.

El comunicado instó a Bruselas a tomar «medidas decisivas» en este contexto.

«Todo esto es otra fase del ataque híbrido contra Lituania y contra toda la UE que se ha estado produciendo desde 2020», dijo el ministro del Interior de Lituania, Vladislavas Kondratovičius en una carta al comisario europeo del Interior, Magnus Brunner, según el comunicado.

En los últimos meses, los globos lanzados por contrabandistas para introducir tabaco en Lituania han provocado en varias ocasiones la suspensión de las operaciones del aeropuerto internacional de Vilna y, en una ocasión, del de la segunda mayor ciudad del país, Kaunas.

En su carta a Brunner, Kondratovičius pidió al comisario que apoyase el desarrollo de un nuevo paquete de sanciones contra los cargos e instituciones bielorrusos responsables de la «operación híbrida».

El pasado 27 de octubre, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, anunció que su país tomaría medidas para derribar los globos de contrabando y cerró la frontera con Bielorrusia durante casi un mes.

Los pasos fronterizos reabrieron el 19 de noviembre, aunque Vilna ha advertido de que volvería a clausurarlos si seguían llegando globos.

El cierre de la frontera también desencadenó otra disputa con Minsk por la detención de al menos 1.000 camiones lituanos que se quedaron atrapados en Bielorrusia y a los que las autoridades de ese país están imponiendo, según Lituania, tasas de hasta 120 euros por día.EFE

