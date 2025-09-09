Lituania reforzará controles fronterizos con Rusia y Bielorrusia durante ejercicios Zapad

3 minutos

(Añade declaraciones del presidente lituano y del presidente del Consejo Europeo)

Berlín/Riga, 9 sep (EFE).- La Guardia Fronteriza de Lituania reforzará aún más la protección de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia durante los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad-2025 que comienzan esta semana, señaló este martes esta institución dependiente del Ministerio del Interior del país báltico.

Desde el inicio del ataque híbrido lanzado por Bielorrusia en forma de migración instrumentalizada contra Lituania en 2021, así como desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la protección de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia se ha reforzado significativamente.

«Sin embargo, durante los ejercicios militares Zapad-2025 que tienen lugar en los países vecinos, la protección de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia se está reforzando aún más y el nivel intensivo de su control se eleva a un nivel todavía mayor», pues Vilna no descarta la posibilidad de violaciones fronterizas y provocaciones» contra el país, indicó la Guardia Fronteriza.

En concreto, se aplicará una vigilancia fronteriza, patrullaje y otras medidas de control aún más activas, no solo por parte de la Guardia Fronteriza, «sino también con la participación de las estructuras del sistema de defensa nacional y de la Unión de Fusileros de Lituania».

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, confirmó en una rueda de prensa posterior tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que Lituania traslada tropas más cerca de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia y que habrá una zona de exclusión aérea en el país durante los ejercicios.

«Nos tomamos muy en serio este período de mayor riesgo y amenaza. Afecta tanto a Lituania como a la región. Lituania ya ha adoptado medidas. Hemos desplegado más tropas aquí en Lituania. También hemos desplegado más tropas cerca de nuestra frontera. Asimismo, hemos establecido una zona de exclusión aérea que incluirá a Lituania, al distrito de Vilna e incluso más allá», señaló.

El jefe de Estado lituano quiso subrayar que no espera ni tiene información de que «Zapad pueda ser utilizado para una agresión militar».

«Pero toda actividad militar intensificada sí conlleva la posibilidad de alguna provocación o de drones que penetren en nuestro territorio», añadió.

Costa indicó por su parte que apoyaría la inclusión de la Línea de Defensa Báltica conjunta (de fortificaciones y medidas de contramovilidad) en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE).

«Creo que para todos está muy claro que nuestras fronteras exteriores son nuestras fronteras comunes. Por lo tanto, debemos defender juntas estas fronteras. Debemos compartir la carga de esta defensa porque los Estados bálticos no solo se defienden a sí mismos, sino que están defendiendo a todos los Estados miembros de la UE, desde el Báltico hasta Chipre y Portugal», recalcó.

Lituania, que tiene una población de 2,8 millones de personas y es el más meridional de los tres países bálticos -que incluyen también Lituania y Estonia-, limita al este con Bielorrusia y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado, con una estrecha franja fronteriza con Polonia, el estratégico corredor de Suwalki, al sur.

El país báltico planea gastar 1.100 millones de euros en los próximos diez años, de los que 800 millones de euros se destinarán a minas antitanque, para fortificar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. EFE

cae-jkz/rf