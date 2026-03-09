Live Nation llega a un acuerdo con EE.UU. para cerrar demanda antimonopolio, según medios

Nueva York, 9 mar (EFE).- Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar la demanda antimonopolio interpuesta el año pasado por el Gobierno, según medios.

The New York Times, que cita a dos personas familiarizadas con el asunto, indica que Live Nation ha aceptado permitir utilizar «múltiples proveedores» en la venta de entradas en lugar de usar únicamente Ticketmaster.

Según el diario, Live Nation dejará que los artistas recurran a otros promotores durante su gira de conciertos y que la compañía compense económicamente a los estados que se adhieran al acuerdo.

Ambas partes comunicaron hoy su decisión al juez del caso, Arun Subramanian, en una audiencia celebrada en Nueva York.

«Es una absoluta falta de respeto hacia el tribunal, el jurado y todo este proceso. Es absolutamente inaceptable», expresó Subramanian, que se quejó de que ni el DOJ ni Live Nation le habían informado del acuerdo, alcanzado el pasado jueves, hasta hoy.

El Departamento de Justicia y más de 30 fiscales estatales y de distrito presentaron en mayo una demanda civil antimonopolio en Nueva York por «monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados», a la que se sumaron posteriormente otra decena de fiscales.

La empresa pidió en septiembre al juez que desestimara las acusaciones de varios estados que se sumaron a la demanda y que le acusaron de perjudicar con sus malas prácticas de competencia a los asistentes de los conciertos celebrados en sus territorios.

En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que formaba parte de la querella, se quejó de que el acuerdo «no aborda el monopolio central de este caso y beneficiaría a Live Nation a costa de los consumidores».

«Mis colegas fiscales generales y yo tenemos un caso sólido contra Live Nation y continuaremos nuestra demanda para proteger a los consumidores y restablecer una competencia justa en la industria del entretenimiento», agregó James. EFE

asg/psh