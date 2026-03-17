Llega la nueva temporada de ‘Daredevil: Born Again’: «Ya no es un héroe, es un símbolo»

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 17 mar (EFE).- ‘Daredevil: Born Again’ estrena segunda temporada el próximo 25 de marzo en exclusiva en Disney+ con ocho nuevos capítulos que narran la batalla entre el superhéroe de Marvel y Kingpin, una lucha en la que los creadores de la serie aseguran que ambos personajes «se quitan los guantes y ya no niegan quiénes son».

El productor ejecutivo y responsable creativo, Dario Scardapane (Seattle, 1966), y la productora ejecutiva de la serie, Sana Amanat (Nueva Jersey, 1982), conversan con EFE sobre la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’, en la que el superhéroe de Marvel «ya no es un héroe, es un símbolo».

«Esta temporada es una historia de resistencia. Kingpin ha tomado el control de Nueva York y Daredevil lidera la resistencia. Los personajes deben elegir bando y afrontar las consecuencias de sus decisiones. Es una gran batalla», explica Scardapane.

El justiciero del barrio de Hell’s Kitchen, Matt Murdock -más conocido como Daredevil, siempre oculto bajo su máscara con pequeños cuernos-, lucha desde las sombras para destruir el imperio del crimen del alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, también llamado Kingpin, y salvar su ciudad con el lema de resistir, rebelarse y reconstruir.

Murdock está interpretado por el actor Charlie Cox, mientras que el papel de Kingpin, su antagonista, lo protagoniza Vincent D’Onofrio. El retorno más aclamado es el de Krysten Ritter, que interpreta al personaje de Jessica Jones diez años después.

«Habíamos hablado de traerla en la primera temporada, pero en esta segunda temporada ya se volvió más orgánico. Jones tiene una actitud completamente diferente a cualquier personaje con el que hemos trabajado. No está en los primeros cuatro episodios, pero su vuelta es uno de los elementos más satisfactorios», apunta Scardapane.

Unos personajes desatados

Para los productores de la serie, una clave de esta segunda temporada es cómo los personajes principales se autodescubren a ellos mismos: «Daredevil es Daredevil desde el primer momento y al cien por cien. Kingpin también. El alcalde y su mayor adversario. Ya no niegan quiénes son, se han quitado los guantes», señalan.

«Kingpin y Murdock están conectados. Ambos sienten un gozo inmenso al ser quienes son. Hay algo casi maníaco en Daredevil cuando tiene sus ataques de ira; él, en el fondo, disfruta la violencia y patear traseros. Por suerte, esa ira la usa para el bien. Bueno, entre comillas», bromea Anamat.

El traje de Daredevil sufre algunos cambios. El más destacable es la incorporación de la doble D, una decisión «inspirada cien por cien en los cómics», aseguran los productores, que matizan que usan «muchas imágenes y momentos visuales clave de los cómics como punto de partida o de llegada».

La primera temporada con plenos poderes creativos

Esta es la primera temporada en la que Scardapane se ocupa a pleno poder de la dirección creativa. «Lo he gestionado con mucho café», confiesa entre risas.

«La temporada uno fue un problema matemático en el que teníamos que armar una historia basada en elementos ya grabados. Se centraba en cómo los dos protagonistas renegaban de sus alter egos», recuerda Scardapane.

Sin embargo, esta segunda temporada es «una pista libre», valora.

«En esta podemos contar la historia de ellos aceptando plenamente quiénes son como héroe y villano y cómo afecta a todas las personas a su alrededor. No fue más fácil, pero sí tiene más cohesión», sentencia. EFE

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