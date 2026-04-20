Llegan a RD Congo 15 migrantes expulsados de EEUU, de posible origen latinoamericano

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La República Democrática del Congo recibió en la noche del jueves al viernes a quince migrantes expulsados de Estados Unidos que, según una fuente cercana a la presidencia del país africano, son de origen peruano y ecuatoriano.

Es el primer contingente llegado a RDC en el marco de un controvertido dispositivo estadounidense para mandar a extranjeros en situación irregular a terceros países, muchos de ellos al África, a cambio de un apoyo financiero o logístico de Washington.

Las autoridades de los países de acogida suelen aportar poca información sobre la situación de estos migrantes, a menudo originarios de otros continentes como América del Sur o Asia.

Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones aseguró a la AFP que el gobierno congoleño solicitó a esta agencia de la ONU «aportar una ayuda humanitaria a 15 migrantes enviados por Estados Unidos hacia RDC el 17 de abril».

También señaló que la organización podrá proponer «un regreso voluntario asistido a los migrantes que hagan la petición».

En total, siete mujeres y ocho hombres llegaron en un vuelo procedente de Estados Unidos, que aterrizó el jueves a las 23H55 GMT en el aeropuerto de Ndjili de Kinshasa, la capital congoleña, según una fuente cercana a la presidencia.

Son personas originarias de Perú y Ecuador, agregó esta fuente.

Otras fuentes cercanas al caso avanzaron que próximamente llegarán a Kinshasa otras personas expulsadas del territorio estadounidense, al ritmo de unas cincuenta por mes.

El acuerdo negociado entre Washington y varios países africanos persigue expulsar rápidamente a los migrantes del territorio estadounidense, antes de repatriarlos a sus países de origen, explicó una de esas fuentes.

El Ministerio de Comunicación congoleño confirmó la llegada de los primeros migrantes al país centroafricano «de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades competentes».

«Las personas en cuestión han sido admitidas en el territorio nacional con permisos de estancia de corta duración», agregó.

La implementación de este dispositivo en RDC se produce tras a un acuerdo que abre a Washington el acceso a los recursos mineros estratégicos del rico subsuelo congoleño, cruciales para la industria electrónica mundial.

A cambio, Estados Unidos se ha involucrado, sin resultados concretos, en las conversaciones destinadas a estabilizar el este del país, azotado por conflictos desde hace más de 30 años.

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