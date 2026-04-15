Llegan a Venezuela 316 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

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Caracas, 15 abr (EFE).- Un total de 316 migrantes llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

En una publicación en su cuenta de Telegram, el Ministerio de Interior y Justicia detalló que en el vuelo llegaron 267 hombres, 41 mujeres y ocho menores de edad, sin especificar sexo ni edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo 133 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

«Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso. Luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno», indicó la cartera de Estado en su mensaje.

El lunes, 190 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo también procedente de Arizona.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

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