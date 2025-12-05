Lluvias dificultan limpieza en Sri Lanka tras inundaciones que azotaron varios países de Asia

Fuertes lluvias azotaron Sri Lanka este viernes, dificultando las tareas de limpieza tras las devastadoras inundaciones que han dejado casi 1.600 muertos en varios países de Asia, informaron autoridades.

Una intensa temporada monzónica, agravada por dos ciclones tropicales poco habituales, ha generado desde la semana pasada aguaceros en zonas remotas de Indonesia y Sri Lanka, además de golpear el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Las autoridades esrilanquesas indicaron que se registraron hasta 132 milímetros de lluvia en el sur del país durante un periodo de 15 horas que finalizó el jueves por la noche.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC) confirmó la muerte de 486 personas y que otras 341 seguían desaparecidas después de que el ciclón Ditwah abandonara la isla cercana a India el sábado.

El número de personas en los campos de refugiados gestionados por el Estado ha descendido a 170.000 desde un máximo de 225.000, a medida que las aguas retrocedían en la capital Colombo y sus alrededores.

Las lluvias récord provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra mortales, que el gobierno ha calificado como el desastre natural más grave del país en su historia. Estima, además, que la reconstrucción podría costar hasta 7.000 millones de dólares.

Otros fenómenos meteorológicos han causado también al menos 837 muertos en Indonesia, 276 en Tailandia, dos en Malasia y, más recientemente, dos en Vietnam.

En la isla indonesia de Sumatra, la más afectada de ese país, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas, mientras las autoridades aún buscan a 545 personas desaparecidas y los pronósticos anticipan más lluvias.

Allí, cerca de 500.000 habitantes siguen ocupando refugios temporales, mientras que las casas, las carreteras y las canalizaciones han sufrido graves daños.

«El estado de nuestra casa era inimaginable (…) Estaba cubierta de tierra hasta el techo. A su alrededor, montones de madera», contó Rumita Laurasibuea, de 42 años.

Las intensas lluvias que también se registran en Vietnam causaron inundaciones y la muerte de al menos dos personas, además de más de una docena de deslizamientos de tierra, informaron este viernes los medios estatales.

Las autoridades calificaron el 2025 como el año «más inusual» en cuanto a desastres naturales en la historia del país.

Según los expertos, el cambio climático provoca episodios de lluvias más intensas, ya que una atmósfera más cálida contiene más humedad y las temperaturas más altas de los océanos pueden amplificar las tormentas.

