Lo que se sabe del peor atentado terrorista sufrido por Panamá hace más de 30 años

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Ciudad de Panamá, 20 abr (EFE).- Hace casi 32 años Panamá sufrió el que está considerado como el peor atentado terrorista de su historia con la voladura de un avión comercial con 21 personas abordo, una docena de ellos judíos, un caso que autoridades de EE.UU. atribuyen a la organización chií Hizbulá.

Este lunes llegó a Panamá extraditado desde Venezuela el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, acusado de hacer estallar en julio de 1994 el vuelo de Alas Chiricanas causando la muerte de todos sus ocupantes, lo que se traduce en un «avance significativo en el proceso» de investigación, como afirmó en marzo pasado la Cancillería panameña al anunciar la extradición.

Esto es lo que se sabe de este atentado, cuya investigación se reabrió en agosto de 2019:

1. El atentado

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, en el Caribe panameño, a unos 80 kilómetros de la capital. La explosión provocó que la aeronave se estrellara, sin dejar supervivientes.

2. Víctimas

En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos. También fallecieron tres ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía de Panamá ordenó el 31 de octubre de 2005 extraer muestras de ADN antes de enterrar los restos del ciudadano colombiano de origen libanés Lya Jamal, identificado como terrorista suicida que hizo estallar la bomba en un avión.

3. La hipótesis sobre la autoría y vinculación con Hizbulá

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave «claramente fue un atentado terrorista» perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá.

El 29 de octubre de 2024, la Embajada de EE.UU. en Panamá indicó que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de ese país había concluido que Hizbulá fue responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

4. EE.UU. ofrece recompensa

La Embajada de EE.UU. en Panamá informó en octubre de 2024 que el programa Recompensas para la Justicia del Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio información que llevara a los responsables del atentado.

5. Situación de Ali Zaki Hage Jalil

Ali Zaki Hage Jalil es un ciudadano colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025 en la venezolana Isla de Margarita.

Al confirmar la detención, la Cancillería panameña expresó en noviembre de 2025 su «profunda preocupación» ante la información sobre la presencia y residencia «en total impunidad de un individuo -en la República Bolivariana de Venezuela- vinculado al atentado terrorista» de la voladura del vuelo de Alas Chiricanas.

6. Interés de Israel

Israel celebró en marzo pasado la aprobación de la extradición y señaló que el avance podría arrojar luz sobre los vínculos del atentado con Hizbulá.

«Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero», afirmo el pasado 29 de marzo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El atentado en Panamá tuvo lugar un día después del ataque terrorista con carro bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune. EFE

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