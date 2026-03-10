Logran la reproducción asistida de dos guacamayos azules en Perú

Lima, 10 mar (EFE).- Un refugio de animales en Perú anunció este martes que ha logrado por primera vez en Latinoamérica la reproducción asistida de una pareja de guacamayos azules (anodorhynchus hyacinthinus), también conocido como el guacamayo jacinto.

En un comunicado, el refugio de conservación NaviFauna señaló que se trata de «un hecho sin precedentes en América Latina», al tratarse además de una especie en peligro de extinción, caracterizada no solo por su intenso color sino también por su tamaño, pues puede llegar a tener un metro de longitud.

«Ha sido un trabajo, paciente y multidisciplinario donde hubo que vigilar los huevos, regular la temperatura adecuada con lámparas especiales y supervisar las 24 horas del día, en turnos rotativos la evolución del crecimiento de los polluelos y ver su tolerancia a la alimentación, explicó la directora de NaviFauna, Lizette Bermúdez.

Las crías, que ya miden 60 centímetros, vienen desarrollándose sin ninguna complicación en este recinto autorizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Perú.

Los guacamayos azules, cuyo color intenso los hace visibles en el aire de la selva amazónica, son animales altamente inteligentes, y su fama se extendió a todo el mundo al ser uno de los protagonistas de la película animada Río (2011).

El nacimiento de estas dos aves, forma parte del trabajo de conservación y educación que el refugio ejecuta como parte de su misión enfocada en la reconexión con la naturaleza y desarrollo de acciones a favor de la biodiversidad natural y cultural, las cuales a la vez aseguran la supervivencia del propio ser humano.

«Queremos enfatizar que no somos un zoológico, sino un refugio donde albergamos más de 130 animales, pertenecientes a distintas especies silvestres, exóticas y de granja», señaló Bermúdez.

«Llegaron a nuestras instalaciones con fines académicos, de conservación y para la educación con los visitantes que haga posible la sensibilización hacia la fauna afectada por las acciones de la sociedad moderna», agregó.

Esta organización sin fines de lucro realiza también actividades de reintroducción de especies como la tortuga taricaya – en estado de vulnerabilidad- en su hábitat natural en convenio con más de 10 comunidades nativas del río Napo, en la Amazonía peruana. EFE

