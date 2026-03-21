Londres condena los ataques de Irán tras lanzamiento de misiles contra Diego García

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Londres, 21 mar (EFE).- El Ministerio británico de Defensa condenó este sábado los «peligrosos» ataques iraníes tras el lanzamiento de misiles contra la isla de Diego García, donde está la base conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico.

Dos misiles balísticos de alcance intermedio fueron disparados el viernes contra Diego García, en las islas Chagos, pero ninguno impactó, según adelantó el rotativo Wall Street Journal.

En respuesta a esa información, un portavoz británico de Defensa dijo hoy a los medios que los ataques iraníes, «que arremeten en toda la región y mantienen como rehén el estrecho de Ormuz, representan una amenaza para los intereses británicos y sus aliados.»

Agregó que aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y otros recursos militares del Reino Unido «continúan defendiendo a nuestra población y personal en la región.»

El portavoz recordó que el Gobierno británico ha autorizado a Estados Unidos a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas y limitadas en el actual conflicto.

En los últimos días, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió al Reino Unido de que permitir a EE.UU. usar sus bases militares equivale a «participar en la agresión» y criticó el enfoque «sesgado» de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington. EFE

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