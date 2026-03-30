Los aeropuertos de UE prevén colas de más de dos horas en sus controles en Semana Santa

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Los aeropuertos y aerolíneas de la Unión Europea (UE) advirtieron este lunes de tiempos de espera de más de dos horas en los controles fronterizos para nacionales de terceros países durante la Semana Santa, por los «problemas operativos» de la implementación del nuevo mecanismo de acceso europeo.

El nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés ‘Entry Exit System’) para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen finaliza el próximo 9 de abril su fase de implementación, con el requisito de que los Estados miembros deban registrar al 100 % de los ciudadanos extracomunitarios a partir del 31 de marzo.

La implementación «finaliza justo en el momento álgido de los viajes durante las vacaciones de Semana Santa», alertaron este lunes la asociación europea de aeropuertos ACI Europe y la patronal de las aerolíneas, A4E, en un comunicado conjunto.

Las medidas de suspensión, solo posibles hasta el 9 de abril

Este nuevo registro, que se empezó a implementar en los países del espacio Schengen en octubre de 2025, ha incluido durante estos seis meses la salvaguarda de que en periodos de mayor afluencia de viajeros, las autoridades de control fronterizo puedan activar la suspensión parcial y total del sistema, pero a partir del 9 de abril, fecha final del periodo de transición del EES, no se podrá aplicar la suspensión completa.

Los aeropuertos y las aerolíneas señalaron que, con la aplicación de esta suspensión, los tiempos de espera ya alcanzan en tiempos de alta demanda «las dos horas en las horas punta, y algunos aeropuertos registran colas aún más largas».

ACI y A4E advierten del riesgo de que «la situación empeore» tanto por el requisito de registrar al 100 % de los nacionales de terceros países a partir del 31 de marzo como por el fin del periodo de transición el 9 de abril.

«Se prevé que la combinación de los requisitos de registro completo y la menor flexibilidad operativa ejerza una presión sin precedentes sobre las operaciones de control fronterizo», aseguraron.

«Reiteramos nuestro llamamiento a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que amplíen la posibilidad de suspender total o parcialmente el EES —cuando sea necesario desde el punto de vista operativo— durante toda la temporada de verano de 2026», remarcaron.

Problemas estructurales

Según estas organizaciones, los problemas operativos surgen además por «la escasez persistente y estructural de personal de control fronterizo, problemas técnicos y de mantenimiento en los quioscos de autoservicio y el uso limitado de los controles fronterizos automatizados».

La entrada en vigor de este sistema también ha indignado a trabajadores del transporte terrestre en la frontera del espacio Schengen con los Balcanes.

La semana pasada, camioneros bosnios llevaron a cabo bloqueos en su frontera con Croacia contra la limitación del tiempo en el bloque comunitario -una norma incluida en el sistema EES- y por el rechazo de algunos conductores en controles que ahora son más estrictos.

El nuevo EES recoge datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países, y se implanta en los 29 países del espacio Schengen: 25 de la Unión Europea -todos salvo Chipre e Irlanda-, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. EFE

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