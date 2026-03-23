Los analistas prevén que el BCE mantendrá los tipos en el 2 % hasta 2029 y a largo plazo

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Fráncfort (Alemania), 23 mar (EFE).- La mayoría de los analistas en política monetaria prevén que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % hasta el cuarto trimestre de 2029 y también a largo plazo.

El BCE informó este lunes de que la mayoría de los analistas, a los que la entidad encuesta regularmente sobre sus expectativas, descartan movimientos en los tipos de interés durante mucho tiempo.

Los analistas habían previsto en la encuesta anterior de febrero una subida del precio del dinero en el tercer trimestre de 2028.

El BCE realizó la encuesta entre el 2 y el 5 de marzo, antes de su reunión de política monetaria del 19 de marzo, en la que mantuvo los tipos de interés en el 2 % pese al fuerte encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán y la escalada de la violencia en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel a Teherán el 28 de febrero.

Asimismo, los analistas prevén que la inflación se situará en el 1,9 % en el primer trimestre y en el 2,1 % en el segundo trimestre, pero se situará en el 2 % posteriormente.

Los analistas consultados por el BCE prevén un crecimiento del 0,3 % en el primer y segundo trimestres de este año y del 0,4 % en el tercer y cuarto trimestre, como en la encuesta anterior. EFE

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